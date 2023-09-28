Meta Connect 上秀 展出 Quest 3、智慧眼鏡、圖像生成模型 Emu

Meta Connect 今年舉辦屆滿十周年，Meta 創辦人暨執行長 Mark Zuckerberg 在台灣時間28日凌晨的主題演講，分享 AI與元宇宙技術的崛起，重塑人們體驗真實與數位世界的方式。在 Connect 大會上，Zuckerberg 分享 Meta 在三大方面的進展。他展示 Meta 的 MR 頭戴裝置 Quest 3 ，將 MR 導入大眾市場；發表與 Ray-Ban 聯名智慧眼鏡系列，不需抽空拿出手機，也能隨時保持連線與捕捉眼前畫面，再直接分享給親朋好友甚至全世界；以及在公布大語言模型 Llama 生態系後，Meta 正式推出圖像生成模式 Emu（Expressive Media Universe)。輸入文字提示後數秒內，將生成擬真的優質圖像。更可在聊天中使用 Emu 即時創造的客製化貼圖，為互動及對話增加趣味。

Meta 在大會中展示，家裡電視變成一台完全客製化與隨身可攜的家庭劇院；或同桌的三五好友中，有些人共處一室，有些身處遠方的親友則化身為虛擬替身，但大家仍像共處一室一起互動；或會議中有些虛擬替身具備「體現人工智慧」（Embodied AI），協助執行各種任務。當虛實無縫整合，一切有望成真。相關技術包括 MR（Mixed Reality 混合實境）將數位物件融入真實世界，或打造全沉浸式體驗供大家盡情探索。

AI（Artificial Intelligence 人工智慧）技術的進展創造出獨特性格的角色，讓人們以多元的方式開展互動。未來的 AR（Augmented Reality 擴增實境）眼鏡將以時尚的外型，將所有的科技整合為一。

Zuckerberg 分享 Meta 在三大方面的進展。包括公布 Meta Quest 3 為全球第一款針對大眾市場的 MR 頭戴式裝置，也是 Meta 目前最強大的裝置。搭載 Meta 與高通合作開發的最新驍龍 XR2 Gen 2 平台的裝置，圖形處理能力是 Quest 2 的兩倍且無需連接電腦、主機，沒有外接電池。可連結到龐大的內容庫，讓每個人沉浸在合乎各自喜好與心情的遊戲及體驗。今預計新增 100 多款全新與改版遊戲，其中多數結合 MR 技術。

Quest 3 台灣定價 529.99 美元起，即日起開放預購，預定10月10 日出貨。

其次，在建立大語言模型 Llama 生態系後，Meta 正式推出圖像生成模式 Emu（Expressive Media Universe）。在輸入文次提示後數秒內，將生成擬真的優質圖像。更可在聊天中使用 Emu 即時創造的客製化貼圖，為互動及對話增加趣味。

Meta 也推出 Restyle 與 Backdrop，Instagram 即將整合這兩項新功能，運用 Emu 的技術讓人們自創獨一無二的圖像，甚至能與朋友共創 AI 圖像。

Meta 也表示，正在開發全新平台 AI Studio，可依據工作或娛樂用途創造客製化AI助理。人們將在所有 Meta 產品上與這些 AI助理互動。AI 助理將有 Instagram 與 Facebook 個人檔案，支援 WhatsApp、Messenger 與 Instagram 私訊聊天；最後也將化身為元宇宙中的虛擬替身。

Meta AI 是接近與真人互動的全新 AI 助理，採用基於 Llama 2 技術發展的客製化模型，並與搜尋引擎 Bing 合作，即時獲取最新資訊。Meta AI 亦導入 Emu，幾秒鐘內即可免費生成逼真寫實的高畫質影像。

第三是 Meta 發表與 Ray-Ban 聯名智慧眼鏡系列。不需抽空拿出手機，也能隨時保持連線與捕捉眼前畫面，再直接分享給親朋好友甚至全世界，更首次設計直播互動功能。這是首款內建 Meta AI 的智慧眼鏡。北美地區將率先體驗隨時隨地、即時免手持地使用先進 AI 技術。明年，透過免費更新，智慧眼鏡將能理解使用者注視的畫面並提供對應的協助。若想知道眼前建築物的資訊，或立即翻譯標誌內容，Ray Ban Meta 智慧眼鏡將提供答案。

Ray Ban Meta 智慧眼鏡系列將於 2023 年 10 月 17 日上架，定價 299 美元起，即日起於 meta.com 和 ray-ban.com 開放預購，不過在台灣並未發售。

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