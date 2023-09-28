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國際供應鏈吹在地化風潮 2024電子生產製造設備展 將首度開展

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
2024年首屆舉辦「電子生產製造設備展」，現已開放報名參展。業者／提供
2024年首屆舉辦「電子生產製造設備展」，現已開放報名參展。業者／提供

因應國際供應鏈吹在地化風潮，台灣半導體與封裝產業積極展開全球佈局，台灣電子製造設備產業也隨之邁向國際化，加快在日本與馬來西亞的佈局腳步。台灣電子設備協會將於2024年4月，舉辦首屆「電子生產製造設備展」，將所有設備廠商及相關供應鏈匯聚交流，提升台灣電子設備產業全球化的競爭力。

2022年台灣電子設備產業產值約新台幣3,700億元、其中半導體設備產業產值超過1,400億元，顯示器設備產值已達1,011億元。半導體產業日趨重要，也是台灣的經濟命脈，因此政府也投入相當多資源，協助國內具有潛力之廠商能加速半導體設備自製能力，台灣企業必須打團體戰，才有機會站上國際舞台。

主辦單位表示，台灣電子生產製造設備跟傳統機械產業完全不同，是必須與生產製程、材料工程、機電整合等領域結合並配合客戶研發共同開發出來的生產製造設備。

在半導體產業中，封裝製程是非常重要的一環，現已由傳統的封裝製程，轉變為 CoWoS 、TSV 之封裝製程，能有效的提升晶片效能。因此，電子生產製造設備展也將重點放在「半導體封裝與組裝設備」、「Micro LED設備」、「化合物半導體材料/設備」、「動力電池生產製造設備」等電子生產製造設備與關鍵模組與零組件，將是台灣高科技產業生產製造的技術應用發展重要趨勢，成為上半年最大的高科技商機合作平台，也希望藉由展會整合相關產業之能量，不只打造完整供應鏈，還為廠商帶來潛在買主跟合作商機。

2024年首屆舉辦「電子生產製造設備展」，將於2024年4月24-26日南港展覽館4樓盛大舉行，現已開放報名參展：https://www.e-equipment.com.tw/

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