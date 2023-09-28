美光盤後下跌 陸行之：目前數字無法感覺「WOW」一下

記憶體晶片大廠美光（Micron）財測出爐，資深半導體產業評論家陸行之今（28）日在臉書發文表示，雖然美光的數字還行，復甦也逐步看到曙光，但「可能目前數字實在還是無法讓投資人感覺 WOW 了一下，所以盤後還是肉肉的」。

陸行之指出，半導體產業未來兩個月又要開獎公布四季度指引，分析師及媒體朋友們要開始忙了，存儲器記憶體大廠美光今早公布四季度指引，雖然營收明顯高於市場預期但虧損並沒有大幅改善，目前盤後下跌。

陸行之認為，美光數字雖然還行，復甦也逐步看到曙光，但股價從週期底部的48.43(Dec 22, 2022) 回升已經近41%，可能目前數字實在還是無法讓投資人感覺 WOW 了一下，所以盤後還是肉肉的。

陸行之提出對美光季報重點的分享，他表示，美光預期四季度營收季增 5~15%, 平均10%，比市場預期好5個百分點，年比大幅轉正為8%，比三季度的-40%明顯改善，依照四季度指引及彭博社分析師預期，美光今年營收將衰退42%，2024年將成長46%（但不確定分析師們是否還會下修)。

美光預期四季度毛利率 -6%, 比三季度的 -11%及二季度的-18% 有明顯改善，主要是因為DRAM產品結構改善，加上賣了一些之前在會計帳上打掉的庫存；美光雖然預期四季度的營業利潤率大幅改善至-6% (-37% in 3Q23），但預期四季度的-31%淨利潤率只比三季度好5個百分點，且低於市場預期的（-27%) , 主要是因為所得稅的變化。

另外，三季度庫存月數明顯下滑到5.66個月，季減13%，年增68%，但好像比之前公司預期的庫存月數來得高些；陸行之說，「上個季度曾預期存儲器記憶體大廠四季度可以一起來漲下游廠商的價格」，目前好像開始啟動了，下游廠怕明年漲價，可能被強迫要加庫存，但現在建庫存是低價庫存，離現金成本價只有差13%，客戶何樂不為呢？

陸行之進一步說明，美光公布三季度資本支出14.6億美元，2023會計年度是76.8億(4Q22-3Q23)，並且預期2024會計年度（4Q23-3Q24）資本支出比2023年好一些，這樣 Capital intensity (capex/sales) 仍將逐步下滑，算是正面訊息。

陸行之說，不知道為何市場聽到台積電要調降明年資本支出是負面消息，「我們期待很久了，並覺得好的不得了」，對記憶體設備廠而言，訂單也將持穩。

美光表示PC、smartphone、車用記憶體客戶庫存都到了正常水位，但陸行之認為，數據中心客戶要等到今年第4季到明年第1季才會正常；美光給AI伺服器用的 1 beta HBM3E 還在給 Nvidia 做驗證，公司預期有機會在今年第4季到明年第1季開始量產，明年第2季到第3季明顯貢獻營收。

陸行之進一步表示，美光公布第3季 DRAM bit growth 15%，價格下跌8~9%；NAND bit growth >40%，價格下跌15%；陸行之強調，「」有時真搞不懂這些 NAND 記憶體大廠，既然價格每個季度都在暴跌15%，幹嘛產出每個季度都加個近40%，降低產能利用率對獲利影響大，還是降價/讓客戶堆庫存對獲利影響大？我們覺得應該是後者，但為了不要逐季度掉市場份額，他們只能不顧一切拼了，長期投資存儲記憶體行業真沒啥搞頭哈..... 」。

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