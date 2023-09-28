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不排擠民生用水！台積電進駐高雄楠梓園區 將全量使用再生水

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部水利署今（28）日表示，台積電進駐高雄楠梓產業園區所需用水，經濟部已協同營建署及高雄市政府，規劃全量由橋頭再生水廠及楠梓再生水廠做為長期用水水源。

水利署指出，其中橋頭再生水廠已於今年5月動工，預計2026年可供水每日3萬噸；楠梓再生水廠招商興辦中，預計2028年起可陸續供水達每日7萬噸。因再生水主要由汙水回收再利用，不會排擠民生及農業灌溉用水。

經濟部表示，台積電公司加入RE100全球再生能源倡議，於2030年要百分百使用乾淨能源，於環評階段即承諾終期製程用水將全量使用再生水。台積電進駐高雄楠梓產業園區已規劃由橋頭及楠梓再生水廠供水，而二座再生水廠已納入行政院2023年8月核定之「公共汙水處理廠再生水推動計畫(2021-2026年)」第一次修正計畫加速推動中。因再生水是將使用過的民生污水或放流水回收處理再利用，可作為產業穩定水源。

水利署強調，高雄地區有賴前瞻基礎建設完成的高屏溪伏流水、備援水井、再生水，以及在今年上半年快速完成的抗旱水井及緊急海淡等緊急水源工程，而安然度過上半年旱情，而趕辦中荖濃溪伏流水預計在2026年供水，「曾文南化聯通管工程」也預計在2024年完工，屆時可將曾文、南化水庫及高屏堰水源串連，讓高雄地區水源更多元、供水更穩定也更具韌性。

台積電 經濟部 水利署

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