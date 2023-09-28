元太通過 SBTi 科學基礎減碳目標驗證

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技今（28）日宣布，已通過國際氣候變遷權威組織「科學基礎減碳目標倡議」（Science Based Targets initiative，SBTi）溫室氣體的近程、遠程及淨零減量目標審查驗證， 將於2030年達成範疇一及範疇二溫室氣體排放較2021年減少80%，SBTi 亦表彰元太科技的淨零目標，為目前通過 SBTi 流程驗證中最具雄心的目標。

SBTi 是由 CDP、聯合國全球盟約（United Nations Global Compact，UNGC）、世界資源研究所（World Resources Institute, WRI），及世界自然基金會（World Wide Fund for Nature, WWF）共同發起，是全球第一個為企業設立淨零碳排（Net Zero）標準的減碳框架。SBTi主張「以科學為基礎的淨零排放行動」，協助企業或組織設定近期與長期的減碳目標，提供明確的減排途徑，設定碳排量目標的指引、標準、減碳建議，以符合《巴黎協定》的目標。

元太科技加入 SBTi，承諾短期、長期及淨零碳排目標，並加入「1.5°C企業限溫目標」（Business Ambition for 1.5°C）。SBTi 經過嚴謹審核程序，已宣佈元太科技的減碳目標通過其審查驗證：

● 淨零目標

2040年達價值鏈溫室氣體淨零排放目標（Net Zero 2040）

● 短期目標

2030年範疇一及範疇二溫室氣體排放較2021年基準年減少80%

2030年範疇三溫室氣體排放較2021年基準年減少25%

再生能源由2021年0.21%提升至2030年100%再生能源使用

●長期目標

2040年範疇一、範疇二及範疇三溫室氣體排放較2021年基準年減少90%

元太於2021年底即承諾於2030年達成100%使用再生能源目標（RE100 2030）、2040年達成淨零碳排（Net Zero 2040），並展開氣候變遷管理上積極努力，除了使用再生能源之外，亦導入ISO 50001能源管理系統，使能源使用效率更加提升。元太科技也已加入 SBTi、RE100、EP100及Climate Pledge 等多項國際倡議組織，透過積極的淨零碳排路徑設定，全面展開溫室氣體減量行動。2022年範疇一及範疇二溫室氣體排放量較前一年減少13%、排放密集度減少43%，能源生產力也較2018年基準年增加108%，提前達成2040年能源生產力翻倍的EP100目標，同時，2022年亦達全球廠區21%再生能源使用，逐步實踐通往RE100目標。

除了氣候變遷管理，元太科技亦以行動支持復育生態並促進環境友善。除了支持台灣環境資訊協會「環境信託」 復育棲地，關注自然生態環境保護，具體實踐已訂定之生物多樣性暨不毀林承諾，亦參與「商業自然聯盟」（Business for Nature）共同倡議政府採取積極政策行動，於2030 年前停止並扭轉自然的喪失。

同時，元太科技亦將採用「自然相關財務揭露」（TNFD，Taskforce on Nature-related Financial Disclosures）架構進行自然相關風險及機會之管理及揭露，也已加入「科學基礎目標網絡」（Science-based Targets Network，SBTN）之企業參與計畫（Corporate Engagement Program）自然相關目標之訂定。

根據富時羅素（FTSE Russell）綠色營收2.0數據模型（Green Revenue 2.0 Data Model）之能源管理及效能類別－資訊產品（Energy Management Efficiency IT Process）評析，元太科技2022年營業收入99.93%為綠色營收（Green Revenue），顯示電子紙具備高度環境友善綠色效益。過去5年，全球約使用1.3億台電子書閱讀器，以數位閱讀模式取代紙本印刷書籍的購買與閱讀。假設1.3億台電子書閱讀器每年平均下載10本書，若以紙本書籍或是液晶平板電腦閱讀，相較於使用電子書閱讀器，將分別產生10萬倍與50倍的二氧化碳排放量。

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