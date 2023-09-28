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高通傳裁員 公平會關注
IC設計大廠、美商高通二○一八年與公平會和解，以投資台灣五年取代二三四億元天價罰鍰，執行期至今年底，近期台灣高通傳大規模裁員，公平會主委李鎂昨表示，高通目前皆依和解條件投資，公平會將持續關注，若高通未履行合約，會依約採取救濟制度。
李鎂昨赴立法院經委會業務報告指出，高通目前都根據和解方案進行。公平會有向高通了解裁員，據和解方案，高通應在台進用五百至一千人，實際上雇用八百人，目前未影響和解進行。
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