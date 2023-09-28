高通傳裁員 公平會關注

製造電腦、智慧手機等產品的科技巨人，現在流行自己設計晶片，也導致半導體業正遭逢一場數兆美元的轉變。然而，不管誰在設計晶片，最後都要有人把設計好的晶片製造出來。像台積電（2330）這樣的晶圓代工業，在這趨勢下的發展策略就變得非常重要。

2023-09-27 22:31