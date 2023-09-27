快訊

任新北市長各評比拿五星 侯友宜批：被側翼從第1打到最後1名

亞運桌球／大爆冷！混雙世界第5林昀儒、陳思羽出師不利 直落三敗給第100名

在地人被車流量嚇傻！新店裕隆城試營運引來交通夢魘 市府連假推新配套

世界半導體理事會會員首例淨零排放宣示 建立半導體產業減量路徑範例

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

台灣半導體產業進行對外宣示淨零排放目標，創下世界半導體理事會會員首例公開減緩氣候變遷淨零目標減碳計畫，今（27）日由台灣半導體產業協會（TSIA）辦理「半導體產業淨零起飛宣示暨減碳技術研討會」，理事長暨台積電（2330）資深副總經理侯永清表示，半導體產業在2019年對外宣示的2025年節能減碳目標，已在2022年提前達成。

侯永清指出，氣候變遷造成的影響不但緊急且深遠，氣候議題更為全球所高度重視，不僅各國政府立法推動淨零轉型，企業也紛紛響應提出淨零承諾，透過減少溫室氣體排放、推動綠能產業以及發展節能減碳技術，共同為達成巴黎協定目標而努力。

TSIA在2021年即開始著手討論建立淨零目標與更積極的減碳計畫，今年9月15日於TSIA理監事會議全體通過TSIA減碳路徑，並於今日舉行宣示儀式，希望能藉此拋磚引玉，推動其它產業與單位配合國家政策努力進行減碳工作，大家團結一致為拯救地球能盡一份心力。

為達成2050淨零排放長期目標，侯永清理事長與工研院胡竹生副院長代表雙方簽署『推動半導體產業淨零排放起飛合作意願書』。由工研院提供深度減碳技術評估，協助會員公司建立溫室氣體減量計畫，共同推動執行淨零目標的減碳工作。建立了國內首例產業推動淨零計畫的產研合作示範案例。

減碳 半導體 工研院

延伸閱讀

工研院與墨西哥簽署科學園區策略協議 深化半導體、AI產業交流

台積、聯發科、日月光攜TSIA會員建半導體產業減量路徑

目標降溫1.5度！能源署：富國與中國應推動「零排碳」

經濟部推減碳好市券 台中第五市場加碼送優惠

相關新聞

資誠創業成長加速器啟動 九家新創入選

資誠今（27）日盛大舉辦第五屆資誠創業成長加速器啟動與新創交流會，本屆九家新創企業入選，分別在永續發展與ESG、生技醫療...

世界半導體理事會會員首例淨零排放宣示 建立半導體產業減量路徑範例

台灣半導體產業進行對外宣示淨零排放目標，創下世界半導體理事會會員首例公開減緩氣候變遷淨零目標減碳計畫，今（27）日由台灣...

隱形冠軍／小鎮TownTown找AI熬心靈雞湯 開創新商業模式

中華開發創新加速器總經理郭大經表示，「小鎮TownTown相癒」在評審團隊中引起討論，建議可以爭取更多資源開創新商業模式、甚至跨足海外市場。他指出，學生創業團隊要注意的是題目必須解決社會的痛點和想法，且有一定的難度，營運上必須是有效的解方，團隊要具備執行力。

隱形冠軍／小鎮TownTown創業密技 娘子軍扮智囊團

小鎮TownTown創辦人暨產品總監洪庭凱指出，「相癒」成立宗旨是跟生命經驗有關，他指出，看見不少人求學時期曾遭遇同儕霸凌，每天活在恐懼之中，很多人可能面臨家庭、朋友的不理解，當安全網無法接住所有的人，他希望這個遊戲化療癒型社群App「相癒」，可以支撐更多人走下去。

隱形冠軍／小鎮TownTown遊戲宗旨 接納不完美的自己

小鎮TownTown創辦人洪庭凱指出，這款遊戲化療癒型社群App「相癒」產品核心價值是「癒見更好的自己」，他提到小鎮TownTown團隊是一群努力學習的人，他表示，人不是完美的，接納彼此的錯，持續改變自己，讓自己以及團隊能成長，持續對社會產生影響力、貢獻，是整個團隊的核心價值觀。

隱形冠軍／小鎮TownTown療癒App幫大忙 遠離憂鬱症危機

小鎮TownTown是一個由學生與業界人士組成之跨領域團隊，背景橫跨心理、社會、歷史、文學、資訊、管理等，團隊期望透過跨領域的不同思維，來解決憂鬱情緒長年累積所造成的重大社會問題；團隊推出「相癒」，這是一款遊戲化療癒型社群App，提供憂鬱情緒大眾、助人型陪伴者一個心靈支持平台。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦