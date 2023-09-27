聯電要求撤銷信用評等 中華信評：超額現金可能配發股東

中華信評今（27）日宣布聯電（2303）主動要求撤銷評等，撤銷前長短期信用評等為「twAA- /「twA-1+ 」，長期展望為「穩定」，中華信評認為，未來兩年聯電應可維持審慎的業務與財務管理策略。

中華信評表示，聯電撤銷評等前，評等結果顯示透過聯電現有成熟製程技術，可在半導體晶圓代工中取得令人滿意的地位，並利用22/28奈米特殊製程拓展服務，不過聯電應該不會投入開發10奈米獲更先進的製程，而是側重於發展特殊製程技術。

透過現有技術與半導體晶圓代工業地位，中華信評預期，聯電允當的營運效率應可協助該公司在未來一至二年間維持穩健的獲利能力與現金流量。

中華信評認為，在聯電不進一步開發10奈米及更先進製程的前提下，未來一至二年期間繼續維持正的自由營運現金流量，並協助其維持以調整後基礎計算的零借款水準。

不過，中華信評認為，聯電可能會透過發放現金股利及買回庫藏股的方式，將大部分的超額自由營運現金流量配發予股東。

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