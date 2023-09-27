旭品喜獲轉單效應 Q4業績走強
電競機殼大廠旭品（3325）因陸系競爭對手深陷水冷專利風暴，獲得轉單效益加持，目前旭品已獲得微星（2377）、華碩（2357）等多家品牌廠訂單，預計10月下旬開始出貨，第4季營運動能將顯著轉強，明年則將放量出貨，業績將更勝今年。
旭品今（27）日舉辦新品發表會，對外展示水冷散熱新品，發言人陳炤正指出，公司歷時2年開發的水冷產品已順利獲得PC客戶青睞，10月起開始正式出貨，明年初則會攜手客戶進入AI伺服器供應鏈，未來將成為公司營收主力。
根據供應鏈消息指出，由於陸系競爭對手陷入水冷專利麻煩，讓包括微星、華碩等品牌業者，為避免下游銷售受到影響，今年下半年起開始將PC水冷產品陸續轉單給旭品，推升旭品基本面走強。
旭品今年前八月營收11.42億元，年增66.8%，營收成長主因來自PC機殼出貨增加，隨著新產品線水冷將在10月起開始出貨，預料第4季營收表現有望升高。
據悉，旭品目前營收結構中，超過九成來自PC電競機殼，而水冷產品因明年將完整貢獻營收，公司內部預估明年水冷營收佔比有望達到五成以上，加上水冷的毛利率也較機殼高，因此對旭品獲利表現有正面挹注。
旭品目前主要生產基地位於中國大陸東莞與泰國，近年來因關稅因素、客戶要求以及人工成本等考量，正逐漸拉高泰國廠的產能佔比。陳炤正表示，現階段水冷產品主要生產基地位於東莞，但後續泰國產線也會導入，估計明年兩廠合計的水冷產品最大月產能將可達30萬台。
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