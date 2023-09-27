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SAP發布全新生成式AI助理Joule

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
SAP發布全新生成式AI助理Joule。SAP／提供
SAP發布全新生成式AI助理Joule。SAP／提供

SAP 宣佈推出自然語言生成式AI助理 Joule，預期將徹底翻轉企業的營運模式。未來 Joule 將陸續嵌入於 SAP 各式的企業雲端解決方案中，並基於 SAP 深且廣的解決方案，再加上第三方資料來源，提供企業智能化的商業洞察。Joule將透過整理散佈於多個系統的複雜數據，再經由情境化處理的方式，為企業呈現出清晰智能的見解，並將以安全合規的方式，協助企業提高工作效率。透過推展全新生成式AI助理 Joule，體現 SAP 致力於推動革命性技術賦能企業的卓越表現。

SAP CEO 柯睿安（Christian Klein）表示：「SAP 雲端解決方案在全球擁有近3億企業用戶，Joule 的推出，將重新定義企業營運方式與人們的工作模式。Joule 秉承了 SAP 融合業務和技術的獨特定位，建構在我們與業務相關、可靠的且負責任的『商業AI』理念上，Joule 不僅能夠聽懂你的指令，還可以洞悉你的意圖。」

未來 Joule 將內建於 SAP 各項應用之中，包括人力資源、費用支出、供應鏈、採購、客戶體驗管理，以及 SAP 商業技術平台。預期 Joule 將徹底改變 SAP 使用者體驗，企業未來只需要以簡單提問或描述，就能從 SAP 的解決方案，以及第三方資料來源的海量資訊中，獲得完整且智能的回覆。

舉例來說，企業未來可以透過向 Joule 提問，識別出銷售表現欠佳的地區；並可透過連結其他資料庫揭示出供應鏈問題後，再自動連接至供應鏈系統，提出建議的解決方案供企業作參考。展望未來，Joule 將不斷地為 SAP 各式解決方案，提供新的應用場景，例如協助編寫出無偏見、且符合需求的職位描述，甚至列出建議的面試問題等。

「生成式AI從最初的熱潮，現在推進到了尋求可衡量投資回報的嶄新階段。」IDC 全球思想領導力研究集團副總裁Phil Carter 表示：「SAP 深知，生成式AI最終將成為人們日常生活和工作的一部分。為此 SAP 投注精力，打造出一款專為企業應用而生的生成式AI助理，同時也建立出必要的監管措施，確保其是一款負責任的AI產品。」

Joule 預計於今年稍晚率先於 SAP 人資雲和 SAP Start 中推出，並計畫於明年初搭載至 SAP S/4HANA Cloud 標準版中，未來亦將陸續嵌入於 SAP CRM 雲、SAP 採購雲和 SAP 商業技術平台等。

Joule 透過在現有的 SAP 商業AI基礎上進行擴展和增強。有超過26,000家 SAP 雲端解決方案客戶可以在跨場景、跨合作夥伴的解決方案中使用 SAP 商業AI，為打造面向未來的企業級AI生態系統，SAP 制定了全面的商業策略，包括於七月份宣佈投資 Aleph Alpha、Anthropic 和 Cohere，以及先前在五月份宣佈與 Microsoft、Google Cloud和IBM建立合作夥伴關係。同時SAP也宣佈投入超過10億美元，來資助以AI為核心的企業級技術新創公司 Sapphire Ventures。

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