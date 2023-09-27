智聯服務取得神雲英特爾資料中心解決方案東南亞代理權

宏碁（2353）集團旗下智聯服務（6751）於今（27）日宣布正式獲得神雲科技旗下英特爾資料中心解決方案（Intel Datacenter Solutions Group）在東南亞地區的代理權，象徵雙方對於拓展東南亞市場的決心，同時也看好智聯服務在跨國服務方面的優勢，將對資料中心解決方案業務產生加乘效應。未來銷售網路將覆蓋新加坡、馬來西亞、香港、越南、泰國及印尼等東南亞市場，期待共同開創更多潛在商機。

為因應地緣政治風險及斷鏈危機，去年下半年起許多雲端服務業者（CSP）紛紛將目光轉向東南亞地區，帶動該地區對伺服器的強勁需求。智聯服務在半導體業及科技產業長期深耕，針對不同客戶的伺服器需求，從規劃到客戶服務，皆擁有完善的經驗。

此次合作，智聯服務將於東南亞代理銷售Intel伺服器系列產品，包含Intel Server System M50FCP/M50CYP 系列專為資料密集型工作負載所設計的機架式伺服器解決方案，運算能力強大、內建加速器，且有高速 I/O 與記憶體頻寬，是資料密集型主流工作負載的理想選擇。

智聯服務將承襲「王道精神」的價值，提供東南亞多樣化的支持，特成立了「專責事業部」提供專業產品顧問、金物流協助、遠端/現場技術支援、維運服務，並會協助經銷商進行「跨區跨國業務拓展」，使經銷商可創造更高價值，利他才能利己，與各國經銷商共同創造隱性價值，進而確保客戶獲得最佳解決方案以滿足營運所需的多元需求。

除此之外，智聯服務將於近期與神雲科技及各國經銷商舉辦一系列活動，透過數位論壇、線上展示及交流研討會等形式，分享產品資訊及實際應用的成功案例，同時創造與當地系統整合商、電信服務商、產品製造商、雲端服務業者以及金融業者的媒合機會，拓展更多商業發展的可能性。

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