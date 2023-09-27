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AI 無所不在 廣達林百里靠使命感向前衝、親揭大浪將至

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

廣達董事長林百里今（27）日分享自己投入AI領域的過程，他指出，早在2004年他投入研究AI，當時知道AI很厲害，但整個產業發展很慢，只能先起步、慢慢發展，一邊等待大浪。他強調，自己不是一開始懂這些，只是願意提早投入去研究，並且剛好遇到近年大風大浪，才剛好搭上這波風潮，他笑稱，能有如此成果，沒有大家想像中這麼神奇，只是因為自己的運氣很好。

針對廣達如何成為業界頂尖，林百里指出，其實自己就是一個黑手，只是一個做電腦的人，與那些從頂尖大學出來的人才不一樣，自己過去是讀公立大學，所以之前也都不知道什麼是頂尖，事實上像是國外頂尖的史丹佛大學，因為是私立學校所以擁有很多資金，可以從全球請來非常多的精英來進行研究、教學，當然很厲害，其中前幾名更是翹楚，就跟艾因斯坦一樣聰明。

林百里指出，自己從過去就不是讀書厲害的人，所以也不太懂頂尖人才的技術能力，直到他1999年跑去MIT時，才知道頂尖人才是用怎麼樣的技術、哪一種語言模型來處理業務。此外，他分享、自己當時聽到一句話印象深刻，就是「未來將有無所不在的computing 」，回顧如今整個日常生活，就可以發現這句話已經成為現實，而他也看好未來AI將走到同等地位、無所不在。

林百里指出，自己過去讀書時，讀書都讀不好，不僅物理不如人、數學不如人，自己只會組裝、只會好好鎖螺絲，因此只好盡全力讓自己成為最強的組裝代表。他強調，自己始終不太會讀書，也不太會領導公司，但他心中仍擁有一個強烈的使命感，就是要做個好的電腦工程師，而如今知道AI人工智慧為急需發展的領域，自己也是及早開始準備。

林百里強調，AI為未來重要的大趨勢，自己觀察到市場上掀起的第一波風潮是AI、第二波風潮則是GPT，而第二波比第一波大，不過未來各式各樣的應用仍然如雨後春筍般冒出，該怎麼去做仍然需要好好去想一想。

廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

AI 林百里 廣達

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