竹科上半年營業額年減19% 惟通訊產業逆勢成長12.1%

受疫後經濟復甦和庫存去化趨緩影響， 2023年上半年全球消費市場從終端、系統廠到半導體晶片供應鏈成長不如預期，新竹科學園區廠商難敵衝擊影響，今(2023)上半年整體營業額較去年同期衰退19.01%，但通訊產業逆勢成長12.1%居冠，生物技術產業成長4.65%次之，展現竹科布局多元技術發展成果，另廠商入區登記家數及就業人數雙雙創歷史新高，顯見業者對產業投資、研發、人才招募都未停下腳步，持續深耕全球布局。

竹科擁有領先全球半導體生態系聚落，是台灣重要的高科技產業核心，也是國際重要合作夥伴，惟受到園區積體電路產業產能利用率下滑及調節庫存影響，2023年1-6月營業額及出口額較去年同期分別衰退19.01%及14.8%，為6,684.4億元及6,704.12億元，另廠商評估國際局勢調整設備投資及資本支出，上半年進口額衰退2.17%，為3,973.82億元。

以六大產業營收情形來看，通訊產業成長12.1%居冠、生物技術產業成長4.65%次之；其餘產業仍深受國際通膨、升息及訂單能見度不高影響，光電、積體電路、精密機械及電腦及周邊產業呈衰退情形，衰退幅度依序為29.38%、22.13%、10.35%及6.57%。通訊產業成長幅度居冠係因疫後企業積極運用資訊科技帶動數位轉型，透過整合資訊系統及創新商業模式，國內外投資開發雲端、AI及巨量資料應用需求強勁；生物技術產業成長幅度居次，係因廠商醫療結合半導體光電感測元件逐步打開市場，步入營運成長軌道，及醫療器材訂單持續成長中。

截至2023年6月竹科共新引進13家投資案，投資金額111.61億元，預估3年內可再提供1,500人以上就業機會，創造超過321億元營業額。生技類占新核准入區廠商達31%，為4家，其中開發精準健康產品或服務者計3家。重大投資案包括睿智科技園區分公司、聚嶸電子、米雷迪恩飛秒光源、中光電智能物流及健亞生技（4130）等；動土及新落成案計有眾智光電、高通半導體、利優生醫及醫華生技等。截至2023年6月已入區登記廠商計572家，較去年同期增加17家，成長3.06%；就業人數達175,503人，較去年同期增加6,725人，成長3.98%。

此外，由於淨零排放已是全球產業永續發展議題，將改變當前全球供應鏈生態系統，為樹立園區廠商淨零碳排標竿學習典範，國科會於今（2023）年辦理第2屆「科學園區減碳績優獎評選」活動，竹科榮獲優勝企業有盧森堡達爾國際股份有限公司新竹分公司、采鈺（6789）科技股份有限公司及緯創（3231）資通股份有限公司（新竹一廠）等3家公司，期望鼓勵業者積極推動節能減碳措施，邁入永續、低碳、新生活的淨零未來，攜手達成國家2050年淨零排放目標。

展望2023年，在全球AI技術、數位轉型應用及淨零排放的浪潮下，園區廠商積極掌握商機，包含晶片、伺服器、感測元件、電路載板和散熱產品等均為竹科核心優勢，為持續穩居全球半導體聚落之領先地位，竹科積極擴建寶山二期、X基地及龍潭三期，同時強化園區產業生態鏈，布局朝產業多元化發展以促進園區產業豐富性，如6G與太空通訊、智慧醫療、數位轉型及電動車等，期望在既有優勢的科技領域下，發展下世代具潛力的前瞻科技。此外，考量園區科技人才生活圈所需，竹科未來規劃打造具人文特性的科技生態環境，朝向建構一個具有人文、藝術、科技、醫療、生態等多樣貌的國際化科學園區。

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