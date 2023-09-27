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國發基金轉投資事業「台灣奈微光驚傳技轉大陸」？ 國發基金：專利並未移轉

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
圖為國發基金官網示意圖。記者鄭超文攝影╱報系資料照
圖為國發基金官網示意圖。記者鄭超文攝影╱報系資料照

台灣奈微光公司因研發出全球第一顆「中遠紅外光4合1矽光子晶片」，4年前申請國發基金投資，國發會投資千萬元入股，媒體接獲爆料指出，台灣奈微光董事長張坤昱私下技轉大陸，形同賣台。國發基金發表新聞稿表示，矽光子晶片專利並未移轉，且晶片尚在研發中，未來預計採取委託代工的生產模式，沒有在對岸或其他國家建廠的計畫。

但國發基金也說，該案若經公司監察人或檢調機關調查，確定當事人有違反法令或損害股東權益情事，國發基金將配合依法求償，以維護合法投資權益。針對該公司所擁有之技術是否涉及「兩岸人民關係條例」，將尊重相關單位之認定，國發基金將督促公司進行說明。

國發基金表示，台灣奈微光科技公司成立於108年5月9日，目前實收資本額2億6,505萬元，主要提供「矽光子」（Silicon Photonics）晶片的IC設計到終端產品垂直整合服務。國發基金為協助國內新創事業發展，提供新創事業初期營運資金，積極參與投資新創事業以扶植我國新創產業發展，109年11月以綠色通道小額投資方式，與天使投資機構，以1：1搭配投資比例投資該公司新台幣300萬元，後於110年9月再參與該公司現金增資1,463萬元，合計共投資1,763萬元，持股比率4.93%，未持有董監事席次。據了解，該公司尚在研發階段。

國發基金表示，該公司表示矽光子晶片專利並未移轉，且晶片尚在研發中，未來預計採取委託代工的生產模式，沒有在對岸或其他國家建廠的計畫，也沒有違法解雇員工的問題。國發基金已請公司盡速對外說明，以澄清疑慮。

國發基金強調，國發基金投資各種新創事業，向來要求恪遵法令規定，重視公司治理，本案若經公司監察人或檢調機關調查，確定當事人有違反法令或損害股東權益情事，國發基金將配合依法求償，以維護合法投資權益。

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