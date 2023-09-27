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崇越科技啟動低碳布局 攜手157家企業倡議 ESG 永續發展

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

半導體及光電關鍵材料整合服務大廠崇越科技（5434）深耕綠色產業、啟動低碳布局，偕同157家優質企業，響應「玉山ESG永續倡議行動」，共同倡議ESG永續發展。

總統蔡英文蒞臨玉山ESG永續倡議行動記者會，表示能源轉型是台灣近年來的施政關鍵，政府預計在2030年前投入9,000億，協助產業加速淨零轉型，期望透過政府及企業攜手努力接軌國際，邁向永續發展的目標。

「玉山ESG永續倡議行動」於2021年發起，倡議企業透過控制溫室氣體排放以減緩對氣候與環境的衝擊，同時落實各項ESG作為，推動聯合國永續發展目標（SDGs）。

今年擴大邀請11家顧問企業加入倡議，包含：崇越科技、工研院、中衛中心、研華、SGS、鼎新、精誠、成大、高齊、永訊、健群，協同團隊力量，協助倡議企業共同邁向淨零，今年已有157家海內外優質企業加入連署，持續擴大正向影響力。

崇越集團副董事長暨崇越科技永續長賴杉桂博士簽署「永續發展倡議書」，期待透過跨產業的經驗交流，一同推動低碳布局。崇越科技於2022年響應「RE10X10」倡議，承諾2024年開始逐步導入再生能源，今年9月已提前實踐使用太陽能光電。

崇越集團旗下「嘉益能源」及「建越工程」，擁有完整太陽能供應鏈、EPC統包工程、營運維護團隊，以及雲端監控系統，目前已累積近50MW、逾百座國內外太陽能電站建造實績，除提供母公司綠電外，亦提供綠電售電服務，協助企業進行環境評估及監測、綠電永續、碳輔導服務，目前已協助台中知名製造業者達成RE15目標，以及金融業者分行規劃綠電採購。

太陽能 ESG 綠電

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