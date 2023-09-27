慰助屏東大火殉職傷亡者 永齡慈善基金會捐款3600萬元
屏東科技產業園區發生重大火災意外，造成超過百名消防人員與工廠員工傷亡。為協助傷患後續醫療、生活及提供罹難者家屬之經濟支持，永齡基金會捐款新台幣3600萬元慰助火災傷亡者。死亡或失蹤賑助，每人發給慰助金新台幣貳百萬元，其他傷亡認定與賑助由屏東縣府社會救助金專戶核定。
警消救助不分日夜，但常常裝備老舊不足，永齡基金會長期以來用實際行動，保護這些保衛家園的英雄們一個安全的環境，從2010年以來捐款在消防及警消罹難人員撫恤金與設備提升，超過上億。
鴻海（2317）創辦人郭台銘也沉重呼籲，相關單位正視消防職安的重大問題，並提出改善消防人力和科技救災，利用AI人工智慧偵測火源，呼籲政府要增補消防人力、改善裝備、調整超勤津貼上限、擴大科技救災、落實資訊權。
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