衝擊 iPhone 15產能？和碩童子賢澄清：印度廠沒有冒火這件事

和碩（4938）印度廠24日傳出火警，因正值 iPhone 15 新品開賣之際，且台灣近日才有工廠大火事故，引發市場關注，對此和碩董事長童子賢今（27）日澄清，工廠2天即恢復生產，工廠95%以上沒有受到影響，仍將迎接旺季產線高峰。

隨印度工廠失火消息傳出，網路流傳工廠冒大火影片，對此童子賢澄清表示，印度廠請在地廠商施工一個配電盤，測試時候冒煙，網路上傳的影片，讓他看到也很驚訝，因為影片中工廠冒火，童子賢表示，那是網路好事客從別的地方剪接的，因為網路上冒火的廠房根本不是和碩印度廠的顏色跟外觀。

「我鄭重澄清，燒起來冒火或影響出貨超過一個禮拜，都是不實傳言，」童子賢說，印度廠只是某一個廠的小角落受影響，經過清理兩天就可以上工，印度工廠95%以上沒有受到波及的地方基本上都沒有受到影響，可以迎接旺季的生產線高峰，「所以放心，沒有冒火這件事」他說。

而對 iPhone 15 手機傳過熱，童子賢指出，手機的任何新應用，都需要高速訊息運算，本來就會造成手機大腦發熱，不用操心太多，尤其台灣有最傑出的半導體公司台積電（2330），其7奈米以下製程耗電都很小，可以放心使用。

而對於地緣政治效應被熱議，他表示，地緣政治跟地理有相關，台灣無法搬走，台灣距離中國大陸平均不到200公里，近幾年台海風雲變換不時發生緊張，加上中美貿易摩擦進展到政治軍事，不時出現緊張關係，這也是地緣政治一環，因為美國距離我們很遠，中國距離我們很近。

另外，他指出南亞菲律賓到越南近幾年跟中國關係也稍微緊張，當地漁船跟中國海警出現一些對抗，對小島的所有權爭執，台灣正好位居其中，不知是否因此提升重要性或可以被視為遭波及，台灣剛好位於這場風暴的中心點，20年前台灣產業只要專注把東西做好，行銷各國，但20年後要關心國際關係地緣政治變，關注某些產品出不去，某些產品被管制，注意某些國家跟某些國家有科技管制糾紛，基於上述因素，使我們必須重新探討科技與國際政治及地緣政治的關係。

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