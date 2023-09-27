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人才競爭衰退、工作恐遭 AI 取代？首富林百里看法曝光

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

瑞士洛桑管理學院（IMD）調查報告顯示，台灣人才競爭力排名再度衰退，至今已連兩年下滑，對此消息，產業界紛紛提出缺工、缺才等疑慮，更有民眾憂心國人的競爭力會不會輸給日漸普及的AI（人工智慧）、工作會不會也因此被搶走。對此，廣達（2382）董事長林百里受訪時則指出，科技業的確會被影響，但AI是一種工具，僅僅是用以優化生產的流程及效率。

林百里指出，未來只會有懂得利用AI，和不會用AI的兩種人，而不同過去勞力被取代，現在被AI取代的是腦力，未來會有25～50％的工作可能被取代，到2030年，不管走法務、白領階級還是R&D等科技研發的職業，也都會被影響。而針對外界擔心工作是否會被AI取代，林百里表示，廣達在這方面有設專案小組，把GPT AI做使用研究，效果慢慢顯現，也用AI防堵資安問題，一切都在掌控之中。

至於是否會擔心AI發展，林百里表示，AI和科技永遠都是雙面刃，其強大的助力會帶來很多的機會並解決很多問題，但同時也要有智慧的去擔心，不要太過擔心其可能造成的壞處，否則人類就沒辦法進步 ，他說，世界上很多新的事物都讓人擔心，像過去發明飛機後，大家也很擔心，但現在就都很安全，其實只要把控好，不需過度擔心。

根據瑞士洛桑管理學院（IMD）最新發布2023年世界人才排名調查報告顯示，新冠疫情影響長遠，全球大多數地區人才競爭力尚未恢復至疫情前水準，台灣受到景氣趨緩、多項指標信心疲弱等影響，導致整體排名較去年下滑1名，且受到全球景氣下行影響，部分經濟體的商業信心呈現變動，在全球64個經濟體的競爭中，僅能排在第20名，名次已連2年退步。

廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

AI 林百里 疫情

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