華為Mate 60 Pro 代理商：會爭取來台

華為昨舉行新品發表會，發表智慧手表、藍牙耳機、平板電腦、路由器等新品，至於日前在中國大陸市場引起熱議的智慧手機Mate 60 Pro並未現身。華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海表示，台灣朋友對Mate 60 Pro反應非常熱烈，是否引進台灣，會配合華為原廠海外市場策略。

Mate 60 Pro搭載的麒麟9000s晶片效能強大，市場好奇這款晶片如何打造、產能是否足夠，以及大陸技術是否已經追上美國，同時也造成Mate 60 Pro供不應求，除了中國大陸本地市場，其他市場也都對這款手機詢問度大增。

全球第一大NOR快閃記憶體廠旺宏董事長吳敏求昨說，雖然大陸傾全力發展半導體，但他依然認為大陸半導體發展因美國禁令落後廿年，並不會因華為推出新機且國產化率達九成就有所突破。

吳敏求表示，大陸官方和民眾會支持國產手機，「但這只是證明自己會做、可以生存」，於此同時「全世界也在進步中」，因此技術仍然會維持同樣差距。

吳敏求認為，華為推出新機且大陸政府積極建立國產供應鏈，證明陸企透過政府的補助與人民支持有機會存活，畢竟「對中國而言，成本不是問題」，但這不代表中國半導體發展變快。

此外，吳敏求表示，兩年前因市場需求太過暢旺，導致許多廠商拉高庫存，但隨著全球經濟轉疲、需求減弱，庫存去化需要更長的時間，俄烏戰爭導致能源價格高漲影響歐洲經濟，中國經濟則受美中貿易戰衝擊，台灣因地緣政治「被夾在中間」、內部還有嚴峻的通膨問題，在全球經濟局勢不佳下，預期明年景氣「不會更好」，「要好也是下半年」，但屆時市況能否轉好仍具變數。

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