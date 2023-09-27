i15拆解 台廠四贏家出列

國外維修網站iFixit拆解蘋果頂規新機iPhone 15 Pro Max後，四大台廠贏家出列，分別為台積電、大立光、日月光投控、華邦電。iFixi並披露，蘋果在新機電源、無線通訊、音訊等關鍵元件比重增加，業界認為相關晶片幾乎都由台積電代工，使得台積電最風光。

iFixit發布長6分鐘的iPhone 15 Pro Max拆解影片，揭露這款新機新增的關鍵零組件為潛望式鏡頭與五倍變焦鏡，並採用高通的「驍龍X70 5G」聯網晶片，由華邦電供應編碼型快閃記憶體（NOR Flash）等。

iFixit針對iPhone 15 Pro Max內建蘋果設計的A17 Pro處理器分析，台積電獨家代工的3奈米先進製程，短期內其他對手還趕不上。

圖／經濟日報提供

iFixit指出，這款高階新機的最重大升級是潛望式鏡頭，光學變焦最多可達五倍，相較於用一系列由電磁體控制的鏡頭元素，蘋果式設計單一元素的四重反射稜鏡潛望式鏡頭，能反射光線多次，以達成五倍光學變焦，相關零件由大立光供貨。

從業績面來看，大立光受惠蘋果新機拉貨動能，8月營收衝上45.45億元，月增30.3%，為九個月來新高。大立光預期，9月拉貨動能與8月差不多。外界解讀，除了iPhone 15新機鋪貨潮點火，加上新旗艦機首度搭載潛望式鏡頭規格，大立光為首批獨家供應商，推升8月營收衝鋒，有望擺脫上半年營運谷底。

記憶體部分，iPhone 15 Pro Max採用日商鎧俠（Kioxia）的儲存型快閃記憶體（NAND Flash），德州儀器（TI）提供快閃記憶體控制器，SK海力士供應容量8GB的LPDDR5 SDRAM記憶體，華邦電供應NOR Flash。

華邦電過往就曾打入蘋果供應鏈，主要結合三星的OLED面板，提供OLED面板外掛的NOR Flash，也有供貨MacBook中的NOR Flash等。

日月光投控旗下環旭電子則供應新機超寬頻（UWB）模組。據悉，日月光投控過往即為蘋果系統級封裝（SiP）、電子代工服務（EMS）主要供應商，法人看好日月光投控第3季將受惠蘋果新機拉貨效益，加上車用、工控與高速運算等應用全面回升，單季營收預估季增13.5%，第4季可望再攀高。

在電源和功率元件部分，iFixit分析，蘋果、高通、意法半導體等主供電源管理晶片，德儀可能供應電池充電元件、DC／DC轉換元件、螢幕電源供應器等，多數晶片都由台積電操刀。

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