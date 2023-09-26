布局生成式AI 戴爾提四大策略助力企業

戴爾（Dell）科技集團於今（26）日舉辦年度科技盛會「戴爾科技論壇（Dell Technologies Forum 2023）」，包含多雲、人工智慧（AI）、未來辦公、資安、永續等熱門主題議程，以及解決方案體驗區，協助企業掌握應用新技術、尋找新動能、開創新商模。戴爾將透過四個面向落實AI技術，包含 AI-In、AI-On、AI-For 及 AI-With，並協助企業從五大創新關鍵著手，應對挑戰，提升永續數位競爭力。

面對快速變換的環境，數位轉型進入全新階段，企業將迎來「超數位化（Hyper-Digital）」時代，隨著AI浪潮席捲全球，帶來許多創新機會。IDC報告指出，今年全球AI產業包含軟、硬體和服務相關的支出規模將達1,540億美元，預計2026年將超過3,000億美元。

戴爾透過一系列生成式AI解決方案，囊括服務、軟體、運算、儲存、網路、資料保護、客戶終端設備等，達到超自訂的生成式AI模型，協助企業落實AI應用。

台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥表示：「企業希望藉由AI加速掌握數據價值，做出可靠的商業決策，尤其我們看到台灣醫療、金融、製造等產業有著急迫需求。如何將新技術以智慧化且高效地方式運用於人員、技術及流程中，成為企業未來致勝關鍵。」

戴爾2023創新指數調查（Innovation Index 2023）針對企業創新成熟度的分析指出，目前近5成台灣企業為漸進創新與規劃的「創新評估者」；32%為極少量投資或進行試驗性計畫的「創新追隨者」；2%為沒有創新規劃的「創新落後者」，顯示仍有超過8成企業未真正實現創新。此外，僅有12%為擁有成熟創新計劃的「創新採行者」，5%企業為將創新精神完全融入 DNA 的「創新領導者」。

而針對企業在創新過程中面對的科技挑戰，全球69%受訪者表示難以將數據轉為即時洞察；56%表示在邊緣環境應對叢生的複雜性問題；52%表示缺乏完整的端到端安全性策略；45%表示員工無法安全的隨處工作；41%指出雲端成本持續增加，可以看見許多企業仍缺乏關鍵技術支援。

AI的快速發展將促成更多的創新機會，但企業在實現AI目標的過程仍面臨諸多挑戰。Gartner 指出85%的AI與ML專案並未達到預期的結果，且僅有53%建置在生產環境。

戴爾科技集團首席人工智慧策略長 Mei May Soo 表示：「許多企業已經將資料科學和AI列入計畫，但卻不知道如何開始及選擇適合的解決方案。戴爾從基礎架構、模型、訓練、應用程式開發與部署，至推理和簡化結果，皆能給予完整支援。協助企業將AI整合至核心業務，發揮數據價值並綻放創新。」

隨著產業對於AI解決方案的需求不斷攀升，戴爾將從四大面向落實AI技術讓數據成為企業創新驅動力，分別為AI-In，將AI內建於產品中；AI-On，讓企業得以運行其AI工作負載的解決方案；AI-For，藉由AI實踐現代化業務；以及 AI-With，攜手合作夥伴拓展AI生態系，使AI成真。

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