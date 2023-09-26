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來抽 iPhone15！「手機回收循環月」開跑 回收廢手機可抽獎

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
「手機回收循環月」活動自今年10月1日起至31日止，民眾至指定據點完成回收步驟並登錄抽獎資訊，除可獲通路加碼優惠外，還可獲得抽獎資格，總獎品價值達30萬元，最大獎五支iPhone15。圖／本報系資料照
「手機回收循環月」活動自今年10月1日起至31日止，民眾至指定據點完成回收步驟並登錄抽獎資訊，除可獲通路加碼優惠外，還可獲得抽獎資格，總獎品價值達30萬元，最大獎五支iPhone15。圖／本報系資料照

手機回收月來了，今（26）日資源循環署以「10月手機循環加碼活動」為系列亮點記者會揭開序幕，除延續去年特色點位加倍外，再推出企業加碼、獎項加倍，更針對回收後資源循環再使用及物質利用再進化，鼓勵業者從設計到維修及中古機再利用等，透過法規訂定從前端到後端串起資源循環，更能達到永續目標。

「手機回收循環月」活動自今年10月1日起至31日止，民眾至指定據點完成回收步驟並登錄抽獎資訊，除可獲通路加碼優惠外，還可獲得抽獎資格，總獎品價值達30萬元，最大獎五支iPhone15，每回收三支廢手機可再贈加一次抽獎機會，回收越多中獎機會越大。

循環署表示，過去環保署從2019年起舉辦「手機回收月」，從該年當月回收2.3萬支開始，逐年增加到去年當月回收7.2萬支，將近三倍，也讓該年度整年手機回收成長至73萬支。

今年再擴大回收管道，新增量販店、電子通路、通訊行、中古機等四類業者參與，結合企業合作包含：台灣三星、華碩、台灣索尼、台灣小米、vivo、HTC、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、全家便利商店、統一超商、蝦皮購物（點子行動科技）、傑昇通信、優勢科技(US3C)、3C台機店、創宇通訊、家樂福、愛買、全國電子、NOVA及各縣市環保局協助回收，以及開運國際、台達電子活動贊助，累積約1萬3千5百個點位，目標希望回收循環月當月能回收超過8萬支手機，全年可減少11,200公噸CO2排放，約101座大安森林公園的吸碳量，並可促進金、銀、鎢、鈷、銅等金屬循環使用，全年可創造3,038萬元產值。

循環署說明，回收手機時，只要將「資料備份」並確實將「系統重置」（恢復原廠設定），故障無法開機的手機，也可以透過破壞傳輸孔，如此一來就不用擔心個資外洩。

手機 環保 資源回收

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