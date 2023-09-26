快翻出舊手機！遠傳響應手機回收月 送家電購物金

環境部資源循環署10月推出手機回收月活動，遠傳電信表示，推出手機回收加碼活動，只要民眾在10月份持不限廠牌廢棄手機，至遠傳直營、加盟門市進行回收，除有機會抽中資源循環署提供iPhone 15、華碩筆電等大獎，遠傳電信再加碼送1,000元指定節能家電購物金，一級節能家電最低2,990元就能帶回家，既能讓廢手機回收再利用，減少電子廢棄物中有害物質危害環境，還能進一步節能減碳。

遠傳指出，廢棄手機長久閒置，內置鋰電池容易衍生膨脹爆炸風險，且手機內還有包含鉛、汞等有害物質，如被當作一般垃圾掩埋、焚化，可能因此危害環境，遠傳電信為鼓勵民眾踴躍回收廢手機，10月份只要持家中廢棄、閒置，或是無殘值的廢棄手機，至遠傳門市回收，不限遠傳用戶，都送指定節能家電購物金，包含威技一級能效6公升除濕機、飛利浦奈米級空氣清淨機、日立8公升除濕機等指定節能家電，都能現折1,000元。

資源循環署10月份推出手機回收月抽獎活動，只要到遠傳等指定通路回收一隻手機，就能獲得一次抽獎機會，獎品包含華碩 Zenbook S 13 OLED 筆電(1名)、iPhone 15 (5名)、PS5 (2名等大獎，只要累積三次抽獎機會，系統還會自動加碼一次，回收越多，中獎機率越高。

遠傳表示，積極投入回收舊手機，共同保護環境，於110年度獲環境部資源循環署評比為「金級」企業！遠傳在全台逾640門市據點設置回收箱，免費提供消費者回收廢手機、線材及廢電池，更透過遠傳官網自製小影片，讓民眾快速獲得廢手機回收相關訊息，也獲得官方和學者讚賞。

遠傳強調，近年回收成績也十分亮眼，自2018年起，累積回收手機已超過70,000支，同時也回收1.9公噸以上的廢電池與線材、配件，廢手機內的有價貴金屬回收再利用，所節約的能源達154萬度電，相當於減少980公噸的 CO2排放。

除回收廢棄不堪用手機外，針對還有殘值的二手手機，遠傳表示，推出「舊機交給我，新機你帶走」的加碼優惠！不限遠傳用戶，只要攜帶可正常使用舊手機至全台遠傳門市，利用「遠傳舊換新APP」進行檢測估價，五分鐘內即可估算出舊手機回收金額，可直接換購新手機、平板、3C家電與配件，10月31日前最高可折34,000元，另換購遠傳獨家銷售、史上最環保手機Fairphone 4，再享「舊機換新機補助」1,000元。

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