快訊

證實韓國瑜10月促藍白合 趙少康：侯友宜絕不可能當副手

西班牙小鎮色情風暴！未成年少女集體被AI合成裸照

亞運跆拳道／過不了駱宗詩！羅嘉翎摘銀落淚 被安慰堅強回：沒事啦

結合藝術和科技 工研院、達明機器人、林茲藝術與設計大學簽訂MOU

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院與林茲藝術與工業設計大學簽訂合作備忘錄（MOU），並帶領達明機器人跨足文化藝術領域、邁向國際舞台。（由左至右）Creative Robotics研究員Karl Singline、工研院服科中心專案顧問黃方亭、工研院服科中心專案副理柯惠晴、文化部藝發司視覺藝術科科長朱曉俐、林茲藝術與工業設計大學副校長Erik Aigner、文化部藝發司司長周雅菁。工研院／提供
工研院與林茲藝術與工業設計大學簽訂合作備忘錄（MOU），並帶領達明機器人跨足文化藝術領域、邁向國際舞台。（由左至右）Creative Robotics研究員Karl Singline、工研院服科中心專案顧問黃方亭、工研院服科中心專案副理柯惠晴、文化部藝發司視覺藝術科科長朱曉俐、林茲藝術與工業設計大學副校長Erik Aigner、文化部藝發司司長周雅菁。工研院／提供

文化部的支持下，以「媒合藝術家及科研單位發展科藝創新實驗計畫」為基礎，工研院日前與林茲藝術與工業設計大學簽訂合作備忘錄（MOU），並帶領達明機器人（4585）跨足文化藝術領域、邁向國際舞台，為未來藝術與科技的結合增添無限想像。

此次MOU簽訂，有助於為達明機器人合作的藝術家，引進更多國際資源，後續工研院與林茲藝術與工業設計大學創意機器人實驗室（Creative Robotics；CR）也有雙邊藝術家交換、實驗室等計畫。在此合作帶動下，達明機器人跨足科技藝術、文化科技等領域，也深化工研院與指標大學實驗室的產學合作，進行國際級技術展演。

為展現藝術和科技的融合，本次MOU簽署係由達明機器人所提供的協作手臂預先編程，代表工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑、林茲藝術與工業設計大學創意機器人實驗室（Creative Robotics；CR）創始人Johannes Braumann進行數位簽署，手臂完美重現兩人簽名，展現手臂的細節操作與穩定性。

文化部藝術發展司司長周雅菁表示，文化部主辦「媒合藝術家及科研單位發展科藝創新實驗計畫」希望更多資源投入藝術團隊，尤其是國際資源的交流，此次在與達明機器人的合作基礎上，透過MOU的簽訂，堆疊與林茲藝術與工業設計大學交流，必能擴大藝術家的合作網絡。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，文化部委託工研院執行「媒合藝術家及科研單位發展科藝創新實驗計畫」，賦予藝術創作科技能量，至今已有13組藝術團隊進駐，而工研院與達明機器人過去也已有深厚的合作關係，此次將合作量能擴展至藝文產業與國際研究單位，希望能進行台灣重要內容與技術推廣，後續更進一步帶動工研院、達明機器人與CR多邊交流，包含推動藝術家與實驗室的交換計畫，讓藝術與科技共創雙贏局面。

工研院此次將技術合作推升至國際科技藝術盛會「2023年奧地利林茲電子藝術節」，持續以科技力支持藝術，攜手新媒體藝術家張晏慈，整合智慧虛實顯示、即時互動技術、自動化機械系統等技術，歷時二年共同研發「智慧多向感測虛實顯示自走車」模組，並於林茲新主教座堂（Mariendom）中，共完成8場科技藝術表演、Artist Talk。

林茲藝術與工業設計大學副校長Erik Aigner表示，十分期待與國際指標的技術單位的後續進展，尤其在雙方的技術與資源交流上，能夠達成實質的合作，進行國際級的指標產出。

達明機器人營運長黃識忠表示，達明機器人研發具AI功能的全方位智慧協作機器人（TM AI Cobot），無論在工業或藝術領域，均能為各行各業實現智慧製造，並創造更多可能性。

工研院擘劃「2035技術策略與藍圖」，以智慧化致能技術發展「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」、「韌性社會」四大領域，在AI人工智慧、工業4.0、物聯網的輔助下，加強跨域合作並推動各式創新應用加速落地，讓未來產業發展有更多元的可能。

達明機器人研發具AI功能的全方位智慧協作機器人（TM AI Cobot），無論在工業或藝術領域，均能為各行各業實現智慧製造，並創造更多可能性。工研院／提供
達明機器人研發具AI功能的全方位智慧協作機器人（TM AI Cobot），無論在工業或藝術領域，均能為各行各業實現智慧製造，並創造更多可能性。工研院／提供

達明機器人 工研院 藝術家 文化部 MOU

延伸閱讀

台灣聯大攜手赴馬招生 與34所華文獨立中學簽MOU

讓藝術字妝點生活 美術教師陳宜鈴出版藝術字集圓夢

淡水馬偕醫院助偏鄉醫療 全國首創遠距心腹超音波診療

獨／軍備局鐵騎偵搜車亮相 被爆電池位置與引擎兩爭議

相關新聞

56.8%工作歡迎新鮮人！半導體業平均月薪居第二 技術、基礎職務最易切入

全球產業面臨缺人問題，半導體更對新鮮人招手。104人力銀行最新發布2023年《半導體產業人才白皮書》顯示，今年1到7月半...

華為秋季新品大賞！多款創新智慧穿戴裝置 展示科技創新實力

華為今天下午舉行「HUAWEI秋季新品發佈會」，現場展示多款創新智慧穿戴裝置、TWS藍芽耳機、平板以及行動寬頻路由器等新...

外媒指和碩印度廠停工 供應商：該廠並未停工

和碩（4938）印度廠區24日發生火災，路透報導，和碩已通知員工今（26）日不必到班，連續兩天停止廠區組裝 iPhone...

終於等到繁中版 華碩旗下台智雲再掀生成式AI熱潮

AI 2.0浪潮席捲世界，華碩（2357）旗下台智雲在5月台灣AI超算年會，基於開源大語言模型BLOOM推出「福爾摩沙大...

來抽 iPhone15！「手機回收循環月」開跑 回收廢手機可抽獎

手機回收月來了，今（26）日資源循環署以「10月手機循環加碼活動」為系列亮點記者會揭開序幕，除延續去年特色點位加倍外，再...

結合藝術和科技 工研院、達明機器人、林茲藝術與設計大學簽訂MOU

在文化部的支持下，以「媒合藝術家及科研單位發展科藝創新實驗計畫」為基礎，工研院日前與林茲藝術與工業設計大學簽訂合作備忘錄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦