耐能完成近億美元B輪融資 鴻海、光寶、威剛參與投資

總部位於美國聖地牙哥的AI晶片公司耐能智慧，今天宣佈從和順興基金、鴻海（2317）和全科科技（3209）等投資者獲得4900萬美元的戰略融資，B輪融資總額達到9700萬美元。本輪融資由維港投資，光寶科技（2301）、威剛科技（3260）、淩鉅企業、富士康及和順興基金等多家公司參與投資。耐能表示，此次資金將加速先進人工智慧的部署，特別關注汽車領域輕量級GPT的解決方案。

耐能提供一體化的硬體和軟體解決方案，支持在邊緣端設備進行人工智慧推理，2021年就推出了首款支持Transformer神經網路的邊緣AI晶片，可為不同GPT模型提供支持。

耐能創辦人兼執行長劉峻誠表示：「強大的GPT模型大多仍在雲端數據中心中運行。這導致了一系列問題，包括高時延、高數據傳輸成本以及用戶隱私和安全保護不足等。耐能的解決方案透過創造超高能效的人工智慧晶片來解決這些行業瓶頸。我們很高興宣佈完成B輪融資公告，以繼續我們的工作，使人工智慧技術更加安全、易於使用及節能。」

AI計算需求的飆升面臨著一大考驗：高品質AI晶片的供應。雖然GPU晶片目前在市場上佔據主導地位，但耐能正在開發更多適合人工智慧計算的NPU（神經網路處理器）晶片。近期，耐能發佈了最新款AI SoC（系統單晶片）KL730，作為一款車規級NPU晶片，支持最先進的輕量級GPT LLM，例如nanoGPT，為高需求市場帶來了更多樣的選擇。

耐能表示，通過該輪資金的注入，將繼續專注擴展在自動駕駛方面AI晶片領域的努力。最新的超輕量級AI晶片將通常應用於語言處理的Transformer，應用於圖像處理上，充分發揮了Transformer處理時間序列和整體圖像數據的能力。耐能指出，通過提高上下文處理和數據處理能力，至少提升了30%的圖像處理應用準確度，對於實現自動駕駛來說是一項重大進步。

耐能還進一步擴大了與富士康的合作夥伴關係，以加速先進人工智慧的落地，包括用於汽車和其他應用的輕量級GPT。作為這一合作的關鍵舉措，耐能正在與富士康合作創建一系列輕量級的方案，可在端側運行GPT模型。迄今為止，耐能的融資總額已達到1.9億美元。耐能客戶包括豐田、廣達（2382）、中華電信（2412）、Panasonic、韓華等。

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