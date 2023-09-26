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Google資料中心十周年 近三年採購再生能源、用工業水

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Google成立滿25周年，今（26）日也宣布位於台灣彰化的資料中心啟用滿10年，為台灣的經濟發展、環保永續、社會公益等面向帶來長期效益。Google台灣表示，透過研發碳智慧平台和TPU晶片節能、設計冷卻循環系統提高用水效能、實施社區公益計畫、投資連結台灣的國際海底電纜。過去十年來，台灣已逐漸成為Google網路基礎建設佈局中的戰略樞紐，在實現全球AI、雲端、以及軟硬體整合的願景進程中扮演重要角色。

Google資料中心2011年在彰化購地，投資金額為6億美元，2013年正式啟用，是Google首座位於亞太區的資料中心和雲端區域 （Cloud Region）。透過在台設立資料中心，Google在過去幾年期間陸續投資了四條於台灣上岸的國際海底電纜，包括2016年Google投資興建、已啟用PLCN海底電纜，以及啟用FASTER海底電纜台灣延伸段開通；2021年投資Apricot海底電纜，2023投資興建TPU海底電纜，並首度採用多核心光纖（MCF）技術。截至 2021年，Google所投資、於台灣上岸的國際海底電纜項目，為台灣創造超過6.4萬個工作機會、以及260億美元的 GDP貢獻。

即使運算需求逐年提高，Google資料中心持續突破節能效率。平均而言，Google 資料中心比一般資料中心節能1.5 倍，Google為資料中心研發出具備碳智慧（carbon intelligence）的運算平台，讓資料中心可以針對最易取得零碳排電力的位置和時段，調節或轉移用電需求。Google亦將自行設計的高節能Tensor Processing Unit（TPU）部署於資料中心，讓伺服器大幅提高效能，執行智慧溫控、燈光和冷卻控制。

透過內部各資料中心的評比，Google發現以冷卻水降溫的資料中心，較空調降溫的資料中心節省約10%的電力、降低10%的碳排放。Google在台灣的資料中心在設計之初便選擇以冷卻水降溫，致力透過各種方式降低用水量，如以夜間降溫、熱能儲存、雨水貯留等系統。Google位於彰化的資料中心於2022年起便轉換為100%工業用水，確保與民生用水分流。

Google的網路基礎建設主要包含儲存傳輸一般網路使用者資訊的資料中心（Data Center）、針對企業用戶提供雲端服務的 Google Cloud雲端區域（Google Cloud Region）、以及全球海底電纜的佈建營運投資。這些策略不但能幫助大眾與企業獲得更穩健、高速的Google產品和平台服務，更能在設施擴建與技術發展的過程中，逐漸提升Google運算能力與儲存能量，滿足不斷攀升的全球網路使用需求。

Google

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