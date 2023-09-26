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華為秋季新品大賞！多款創新智慧穿戴裝置 展示科技創新實力
華為今天下午舉行「HUAWEI秋季新品發佈會」，現場展示多款創新智慧穿戴裝置、TWS藍芽耳機、平板以及行動寬頻路由器等新品，展示科技創新實力。
從2014年華為首次以通話手環TalkBand進入智慧穿戴領域後，近十年間不斷創新，將結合科技與美學設計融入產品中，這次推出WATCH Ultimate Design、WATCH GT4、FreeBuds Pro3、FreeBuds SE2與路由器、平板等多款新品，為消費者打造極致的美學體驗。
華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海表示：「訊崴觀察到消費者對於智慧產品的高度需求，不斷引進外型與性能兼備的新品，滿足大家對於科技體驗與探索的期待！
雍海表示，華為秋季新品引進多款且升級的穿戴耳機新品，都是華為品牌在全球的經典熱銷款，感謝消費者一直以來的支持愛護，讓華為智慧手表在台灣市場銷售成績亮眼。
雍海也預期，2023年將可較去年成長15%業績！
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