OLED 車用顯示面板市占率成長 估2026年市占率將挑戰一成

TrendForce 最新「車用顯示面板市場發展分析報告」顯示，隨著汽車市場的逐步復甦加上智能座艙的推廣下，整體汽車顯示面板的需求逐漸回穩，並開始有上升趨勢，預估2023年車用顯示面板整體供應量將保持增長，2026年預計供應量將超過2.4億片。伴隨 OLED 面板的效能提升及成本持續優化，OLED 車用面板市占率至2026有望達8.9%。

TrendForce 認為，通膨導致消費性電子市場需求大幅下降，面板廠將目光放在仍有一定利潤的車載顯示市場，由於汽車製造商開始要求車載顯示的面板設計和功能整合，為面板製造商提供新的機會，積極向下延伸整合，期盼打破傳統Tier1對各類整車零組件的高度控制局面，在車載顯示座艙系統上與車廠形成新的供應關係。

TrendForce 表示，由於車載螢幕的測試、驗證週期約2~3年，如果想快速提升市占率，面板廠與車廠更緊密的合作是必然的趨勢，在三星顯示陸續搶下法拉利、BMW 等指標性訂單，車用龍頭 LG Display 也宣佈與九個高階汽車品牌加強合作，擴大導入高階車用 OLED 面板，並預計量產第二代 Tandem OLED，與之前相比，亮度與功耗皆有顯著改善。

隨著 LCD 搭載 Mini LED BLU（Mini LED背光技術）利用成本優勢搶占車市，OLED 技術則將憑藉超大尺寸、可滑動、透明等新產品問世加速進入高階車載顯示市場。

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