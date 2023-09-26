外媒指和碩印度廠停工 供應商：該廠並未停工

和碩（4938）印度廠區24日發生火災，路透報導，和碩已通知員工今（26）日不必到班，連續兩天停止廠區組裝 iPhone 的作業。對此，和碩今日未進一步評論此事，熟悉和碩的供應商指出，清奈廠區並未停工，受影響的產線只有一部分而已，不太可能全廠停工。

路透引述知情人士說法，和碩已通知員工今日不必到班，連續兩天停止廠區組裝 iPhone 的作業。

三位消息人士表示，廠方沒有向員工說明原因。其中兩人說，和碩在火災發生後，隨即取消廠區的所有班次。

和碩今日未就此事進一步評論。

和碩昨（25）日針對清奈廠區火災發出聲明，本公司位於印度清奈的廠區於當地時間24日晚間，有小型配電盤發生意外，目前情況已獲得控制。

和碩聲明提到，廠內無人員受傷且其餘資產亦無損壞，其意外原因將待相關單位調查，此事件對本公司財務及營運無重大影響。

對於停工說法，和碩供應商今日指出，清奈廠區並未停工。根據他們了解，和碩該廠區仍有員工進去上班，受影響的產線只有一部分而已，不太可能全廠停工。

和碩清奈廠原先以生產舊款iPhone機型為主，今年響應蘋果策略，在蘋果希望加速印度整體產量及跟上中國大陸生產製造節奏下，目前該廠區已量產iPhone 15系列新機。

不過，儘管和碩已在印度廠商生產最新一代iPhone 15系列，但與大陸廠區相比，目前印度廠手機產能規模仍偏小。和碩今年iPhone 15系列新機主要製造基地仍是大陸上海廠區。

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