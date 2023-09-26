宏碁2023家庭日 攜員工展現永續減碳生活

宏碁（2353）24日於台北兒童新樂園舉辦2023年家庭日，以「Light up the Green Night宏碁星光遊樂園」為題，吸引宏碁集團同仁及眷屬近4,000人共襄盛舉。本次家庭日更首次打造「午場綠色小旅行」及「宏碁星光遊樂園」雙行程，從思維到實際行動，全面落實綠色生活體驗。

此外，延續宏碁致力永續的理念及精神，本年度家庭日現場輸出物更全面採用環保材質，以 RPET（環保寶特瓶紗）及瓦楞紙材質取代過去的帆布及珍珠板，為環境盡一份心力。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示：「宏碁期待能為同仁打造工作與生活平衡的職場環境，今年家庭日更特別選址在大人小孩都喜歡的兒童新樂園，讓同仁及眷屬皆能度過開心的一天。

此外，宏碁於今年承諾將在2050年達成淨零碳排，展現積極實踐 ESG 行動的決心；因此於今年家庭日的活動融入更多綠色生活巧思，盼能與集團同仁一同以實際行動邁向永續。」

2023宏碁家庭日雙行程之中率先於下午登場的「午場綠色小旅行」透過實際走訪在地景點，支持當地產業發展及文化保存；而晚間的重點戲「宏碁星光遊樂園」除了樂園的歡樂設施外，現場更邀請到艾薇、蕭秉治、陳忻玥及金曲歌王盧廣仲等眾多超強卡司，專屬集團員工及家屬獨享的星光演唱會，將家庭日氣氛帶到最高潮。

為全面落實綠色生活體驗，今年除了持續使用 APP 電子活動護照外，更首次導入電子化支付，打造無紙數位化的活動流程。除此之外，現場輸出物亦全面使用環保材料，舉凡舞台背板、拍照看板及流程圖皆從過往的帆布材質轉為 RPET 材質（環保寶特瓶紗），其餘製作物則用瓦楞紙才取代珍珠板，展現宏碁實踐永續環保的決心。

餐飲方面，則持續宣導同仁自行攜帶環保餐具，更提供未來肉蔬食餐盒及溯源無毒小農餐盒，搭配當季的新興梨，宣導減少肉食、提高蔬食比例及吃在地食當季的減碳生活習慣；且使用100%可分解植纖餐盒包裝，展現對地球及台灣土地的環境關懷。

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