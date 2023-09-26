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新首富林百里將現身 AI 論壇 親揭最新趨勢及展望

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

AI人工智慧）帶來的滔天巨浪已襲捲全球，投資大眾紛紛將目光聚焦到相關技術應用層面上，隨著各種雲端運算商機如雨後春筍般冒出，被外界喻為「AI 先行者」的廣達（2382）董事長林百里，傳將於週三（27日）現身電電公會主辦的AI論壇，除以「與AI共舞」為題帶來精彩的演講，他也將揭開AI領域的神秘面紗、分享市場上最新的應用技術，還有AI最新趨勢及展望，引發外界關注。

近年AI技術與應用發展突飛猛進，而廣達董事長林百里早在10年前就已切入伺服器及AI領域，更在2010年舉辦的年末尾牙上，就已正式喊話帶領公司邁向「雲端」，發展的腳步足足領先其他競爭對手超過十年以上。而自從合作夥伴輝達於今年5月在市場，掀起一波波洶湧的AI狂潮後，廣達股價也強勢跟漲，不僅贏過鴻海拿下電子代工股王寶座，林百里的身家也超越郭台銘，成為台灣新首富。

電電公會指出，自從ChatGPT問世之後，讓眾人對於AI的關注、創新和投資達到空前的熱度，而人工智慧不僅在技術上有顯著的進步與突破，在實務應用上亦是方興未艾，為各行各業，帶來創新應用。電電公會為協助市場及業者，更進一步的了解AI相關技術、趨勢與應用，特地籌辦AI論壇，希望在AI風潮中提升產學競爭力。

廣達近年積極衝刺AI領域發展，針對AI伺服器方面的業務，目前以搭載輝達H100的整機櫃為主要出貨品項，而目前已進入下半年旺季，市場看好最快在第四季進入量產，可望帶動今年伺服器出貨維持成長態勢。此外，廣達日前透露，旗下現有的在手AI訂單動能強勁，目前已宣布上修今年AI伺服器產品營收成長率，從年增個位數百分比上調至雙位數增長，看好後續表現再度升溫。

廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達電腦。記者吳康瑋／攝影
廣達電腦。記者吳康瑋／攝影

AI 廣達 伺服器 林百里 人工智慧

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