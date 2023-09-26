Google大腦之父：台灣可善用AI 提升醫療服務

有「Google大腦之父」美譽的百度前首席科學家吳恩達昨指出，台灣是民主國家、對科技抱持開放心態，且具備完善的醫療系統及龐大的健保大數據，應可善加利用AI提升醫療服務品質，這會是台灣在AI應用能加速發展的領域。

馬里蘭大學講座教授暨工業人工智慧中心主任李傑則以「工業人工智慧發展的新趨勢與實際案例」為題演講，列舉鴻海集團、英特爾、台積電、聯電在工業物聯網的努力，他說，無論大型企業或中小公司，如今都迎接巨量資料和大數據時代，應善加透過AI建立「數位孿生系統」，使工廠產線、產能和良率順勢提升，創造更好的產業競爭力。

工業、醫療應用昨天成為AI大師論壇討論焦點，吳恩達舉例，AI可提高放射科醫師的效率，協助判讀Ｘ光片並提供診斷建議，但這並非全然將「工作自動化」，而是讓AI協助完成某些特定環節的任務，未來無論醫師或一般民眾，都可詳加思考哪些工作任務可透過AI優化，並將心力放在其他更具價值的工作，例如醫師能騰出更多時間，來關懷並妥善治療病患。

李傑曾任鴻海集團副董事長，他重申鴻海集團多年前就提出「三虛」訊息流、金流、技術流，以及「三實」人流、物流與過程流，這「六流」的匯總與整合能持續強化企業營運競爭力。未來的企業掌握大量數據後，必須透過AI建立模型、篩選資料、善用計量學及遷移學習（Transfer Learning），在更多不同領域建立特有的AI系統，進行多樣化應用。

台灣已成為半導體大國與晶片生產關鍵樞紐。OpenAI執行長奧特曼指出，AI未來尚有很大的發展潛能，但悲觀和樂觀者同樣在看待運算效力翻倍成長的情境時，也會產生不同觀點，樂觀者看見更高的效能和效率、悲觀者則憂心成本的提升或帶來不公平，但無論如何，隨著晶片的整合、持續推升高運算能力，相信未來十年後，仍有許多工作可交由AI進行，他相信交給機器運算的事，會比交給人類的事更多，成果也會愈來愈好。

主辦這場AI大師論壇的永齡基金會執行長郭曉玲指出，父親郭台銘希望台灣成為全球AI革命的中心，以確保台灣經濟的競爭力，未來也很期待能借助AI技術推動台灣醫療、教育和慈善領域的發展，永齡也以行動將AI反映於醫療、教育和慈善領域。

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