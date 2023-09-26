奧特曼：AI不會取代人類

ChatGPT母公司OpenAI創辦人奧特曼（Sam Altman）昨指出，AI（人工智慧）將帶來革命性影響，ChatGPT能為人類實現許多天馬行空想法，雖然一至兩年前，尚未有人可預期社會將發展出ChatGPT這樣強大的工具，但他期許未來的AI能更臻完善、持續進化，就像手機的發展歷程，能逐步成為人人可近用的工具，就像iPhone一樣，「如果每個人都能取得這項工具，就能帶來幫助」。

永齡基金會昨主辦「人工智慧如何形塑人類未來」AI大師論壇，特別邀請「ChatGPT之父」奧特曼、Landing AI創辦人吳恩達（Andrew Ng）及馬里蘭大學講座教授李傑，在技術進展、醫療、工業、教育、趨勢與監管治理提出看法；鴻海創辦人郭台銘也出席這場論壇。

吳恩達指出，生成式人工智慧不僅是一種強大的消費者工具，也是一種強大的開發者工具，可在金融、物流、教育和醫療保健等許多行業中實現新的應用程式。李傑則說，隨著未來社會進入高度互聯、大規模系統、數據豐富的環境，如何尋找到有用的數據，對AI的發展至關重要。

奧特曼表示，如今的GPT-4已能推理出更多微小細節並完成人類許多工作，他預期還會對教育、醫療、個人生產力AI工具等領域帶來貢獻。他認為，科技應該是推動平等的力量，AI就如同iPhone，在技術發展歷程上，第一代iPhone問世時，很多功能尚且不足，但世界各地對其技術發展已有所期待，隨著技術日益強大，手機有了更好的相機、甚至有觸控螢幕，就變得愈來愈好用，且隨著其普及性與技術成本降低，無論貧富都有機會擁有智慧手機或iPhone，科技應是大家都能使用的通用工具，且讓資源較弱勢者也能因AI獲得福祉。

奧特曼、吳恩達和李傑都認為AI能完成更多被指定的任務，不須過度憂心被AI取代的問題。奧特曼更以深藍（Deep Blue）電腦擊敗西洋棋世界冠軍卡斯帕洛夫為例，指出當年社會曾憂心：人們未來都不想下棋了，孰料廿多年過去，事後證明沒人會想觀看兩個AI對弈，無論AI變得多麼出色，人類始終會對他人深感興趣，也會對他人的需求始終抱持關懷。

奧特曼指出，即將畢業步入社會的年輕人是幸運的一代，因為具備最好的工具、可帶來更多創新機會，如今的網路原生代使用ChatGPT比成年人更上手，憑藉直覺就能順利操作通用型AI。

奧特曼來台前的九月中旬曾與Meta執行長祖克柏，谷歌執行長Sundar Pichai、輝達執行長黃仁勳、微軟創辦人比爾蓋茲等人齊聚美國國會山莊，討論AI治理與監管問題。奧特曼昨重申，新科技都有出錯風險，因此社會共同使用這項技術之際也應集體決定其平衡點，有助引導技術走向社會期待的方向，就像國際原子能總署也與其他組織共同應對科技衝擊，只要國際協作就可對具全球性影響力的技術制定好監管框架，OpenAI會嘗試更好地設定界線和標準。

吳恩達也說，人工智慧最大的風險是偏見、公平性和準確性，但AI技術正迅速改進並變得更加安全。

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