ChatGPT之父：AI革命 形塑人類未來

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
OpenAI創辦人暨執行長奧特曼。記者余承翰／攝影
OpenAI創辦人暨執行長奧特曼。記者余承翰／攝影

ChatGPT之父、OpenAI創辦人暨執行長奧特曼（Sam Altman）昨（25）日表示，AI帶來革命性影響，「現在可能是人類歷史上最幸運的一代」，因為AI讓人擁有去做任何事情的機會，看好未來AI運算愈來愈快，算力會更強大。

他期許未來AI能更臻完善、持續進化，就像手機的發展歷程，能逐步成為人人可近用的工具，就像iPhone一樣，「如果每個人都能取得這項工具，就能帶來幫助」。

ChatGPT問世後席捲全球，帶動生成式AI新浪潮。法人認為，奧特曼登高一呼，看好AI快速發展，未來全球將更倚賴台灣AI硬體產業，推升台積電、鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達等AI伺服器供應鏈出貨隨之揚升。

奧特曼昨天出席永齡基金會舉辦「AI大師論壇：人工智慧如何形塑人類未來」，與AI Fund管理總合夥人、Coursera主席兼共同創辦人吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑，在技術進展、醫療、工業、教育、趨勢與監管治理提出看法；鴻海創辦人郭台銘也出席這場論壇。

不僅奧特曼對AI發展正面看待，吳恩達則以「ChatGPT的發布的確是一個魔幻時刻」來形容當下AI熱潮的盛況，他強調，ChatGPT與大型語言模型誕生，讓過往需要花費數個月的AI訓練、部署過程大幅降低至數天，甚至是幾小時，將為產業帶來很大的變化，「我對人工智慧生成感到非常興奮，只是還需要一些時間發展。」

奧特曼則說，AI帶來更新的科技及更多創意，讓我們可以做更多事，協助落實天馬行空的想法，儘管外界認為把ChatGPT當成工具，擔心會有其他不好的發展，但是人工智慧生成將會一年比一年好，若是從未來看現在，將會發現目前的AI技術其實相當落後。

奧特曼透露，他現在環遊世界各國六大洲不同城市，大家對AI都有高度期待，認為明天會更好，尤其大家認為ChatGPT很酷，就像第一支iPhone發表時也令人驚豔，但是你從現在來看iPhone，就知道第一支iPhone的功能不夠，可以感覺大家對AI有高度期待。

對於目前各國政府積極透過法規監管AI，奧特曼認為，「我只有擔心法規不足、監管不足，這是我今年說的最沒有爭議一句話，」因為法規的監管是有好處的，就像我常搭飛機並相信飛機很安全，因為飛機就是遵循法規。

奧特曼、吳恩達和李傑都認為AI能完成更多被指定的任務，不須過度憂心被AI取代的問題。

AI iPhone 人工智慧

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