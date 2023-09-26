華為旗艦機皇搶市 大立光受惠
華為昨（25）日舉行秋季全場景新品發布會，最受矚目的是Mate系列的頂級旗艦新機Mate 60 RS，由於該機種定位為Mate 60系列旗艦機皇，外界解讀，華為直球對決蘋果iPhone 15 Pro Max，預期大立光通吃蘋果及非蘋陣營新機，受惠最大。
依據華為公布的新機規格，Mate 60 RS搭載自行研發的麒麟9000s處理器，配備16GB RAM和1TB儲存，售價約人民幣1萬元（約合新台幣4.4萬元）。
華為這場發布會發表全新品牌「非凡大師」（Ultimate Design），由巨星劉德華擔任品牌大使，現場除了發表劉德華擔任主角的宣傳廣告片外，劉德華本人也現身發布會現場，成為發表會上一大驚喜。
大立光為華為高階鏡頭主力供應商之一，惟因美中貿易戰，華為成為制裁箭靶，衝擊大立光營運，加上疫情導致供應鏈大亂以及手機終端需求不振等利空罩頂，2019年後大立光獲利自歷史新高滑落，直至去年因新台幣業外匯兌收益進補，獲利觸底反彈。大立光今年上半年稅後純益69.84億元，年減33%，每股純益52.33元。
蘋果秋季發表會
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