郭台銘兩度赴美力邀 ChatGPT之父閃電訪台
ChatGPT之父、OpenAI創辦人暨執行長奧特曼（Sam Altman）今年預計走訪的全球17座城市當中，原本並未列入台灣。在永齡基金會創辦人郭台銘今年兩度赴美力邀下，奧特曼特別閃電來台，昨（25）日參與由永齡基金會主辦的AI大師論壇，現場吸引逾千人親臨此活動，並有數千人參與YouTube直播觀看。
據了解，永齡基金會昨日舉辦的「AI大師論壇：人工智慧如何形塑人類未來」議程中，原本並未出現奧特曼的名字。不過，論壇舉行前一天（24日）晚上，臨時安排奧特曼親自與會，引起各界關注。奧特曼昨天出席論壇時也透露，這次來台灣停留不到24小時。
郭台銘在論壇談話時表示，他今年兩度飛往美國邀請奧特曼來台，費時五個月，終於促成此次專程來台進行兩小時演講，對於力邀世界頂尖的思想家與企業家共同聚集台灣，討論台灣如何在AI人工智慧領域走向最頂尖，「我對此感到無比的驕傲。」
針對AI發展，郭台銘看好台灣有條件、也有資格成為世界的領航者，它能為台灣人民創造更多就業機會。
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