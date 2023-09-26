i15搭載Type C 吸引非蘋用戶

蘋果iPhone 15系列新機22日全球開賣後，原本市場相對不看好的基本款iPhone 15逆勢熱銷，業界分析，主因除了換機潮湧現外，更重要的是本次新機首度搭載Type C，吸引不少非蘋陣營用戶跳槽。

根據過往經驗，蘋果新機大多是高階機種賣得比較好，平價機種銷售表現則較一般，甚至只是被當作陪襯旗艦機的綠葉。不過，今年iPhone 15入門款在Type C、粉紅色機殼、動態島等更新加持下，成功獲得市場青睞。

業界人士指出，尤以此次蘋果首度導入Type C最關鍵，對許多Android用戶而言，在換機時都會考量新機是否支援Type C，蘋果導入Type C，Android用戶能無痛轉移，更願意跳槽轉用iPhone。

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