i15入門款熱賣 交貨期變長

蘋果iPhone 15系列新機22日全球開賣後，不僅頂規版iPhone 15 Pro Max交貨等待時間寫下新紀錄，連原本市場認為買氣可能較差、恐出現庫存壓力的入門款iPhone 15在美國交貨時間較前一代iPhone 14幾乎翻倍，在大陸更激增三倍，遠優於市場預期。

市場看好，隨著iPhone 15全系列機種銷售火熱，台積電、大立光、鴻海、和碩及鴻準等供應鏈有望受惠，為下半年手機業務營運注入強大暖流。

彭博資訊報導，根據研調機構Counterpoint Research的數據，美國iPhone 15入門款買家到貨須等十天，和前一代iPhone 14等候六天相比，交貨時間幾乎增加一倍。頂規iPhone 15Pro Max預售等候時間更刷新歷來紀錄。

另一方面，大陸是蘋果最大海外市場，iPhone 15基本款在大陸市場等候時間較前一代拉長三倍，顯示儘管華為發布5G新機Mate 60 Pro，蘋果仍持續吸引買氣。

Counterpoint分析師張祺說：「我們原本預料iPhone 15基本款在大陸的等候時間會遠低於此，或許跟去年（iPhone 14）差不多。至於頂規版iPhone 15 Pro Max仍是大陸果粉最渴求的iPhone，漫長的交機時間反映此一情況。」

業界分析，iPhone 15高階機種熱賣不令人意外，入門款iPhone 15交貨時間拉長，可能與蘋果初期看淡該機種銷量，因此備貨較少有關，但也可能是因今年大陸整體景氣尚未復甦，在預算緊縮下，導致果粉選擇入門款iPhone 15。

供應鏈方面，大立光與玉晶光為iPhone 15鏡頭主力供應商。大立光預期，9月拉貨動能與8月差不多。外界解讀，因iPhone 15新機鋪貨潮點火下，加上新旗艦機首度搭載潛望式鏡頭規格，大立光為首批獨家供應商，推升8月營收衝鋒。

鴻海、和碩則是iPhone 15系列新機兩大組裝廠。鴻海董事長劉揚偉先前已預告新機帶動的拉貨潮效應可期，預期本季鴻海消費智能產品部門（主要為iPhone製造）業績將較上一季強勁成長。

今年新iPhone的亮點之一，是高階Pro款首度採用鈦金屬邊框，也是由鴻海集團負責操刀。

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