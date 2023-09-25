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台灣應材在工作職場與永續發展獲四項殊榮

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台灣應材榮獲全球職場權威研究機構Great Place to Work「2023卓越職場」及「台灣最佳職場」認證。圖/台灣應材提供
台灣應材榮獲全球職場權威研究機構Great Place to Work「2023卓越職場」及「台灣最佳職場」認證。圖/台灣應材提供

推動半導體生態系統永續發展的台灣應用材料公司，宣布2023年獲得四大認證與獎項。包括以員工調研為基礎，全球職場權威研究機構Great Place to Work頒發的「2023卓越職場」及「台灣最佳職場」兩項認證；台灣應材在「天下永續公民獎」連續列榜3年、今年更拿下外商企業組首獎以及首屆「天下人才永續獎」第一名的佳績。這些殊榮彰顯身為半導體及顯示器設備領導大廠的應用材料公司，在台針對環境永續、企業承諾和社會參與三構面的在地努力。

應材台灣區總裁余定陸表示：「我們推展永續發展的核心承諾——實現更美好的未來，這些實質行動不僅限於企業本身，更擴及到組織、社會及文化。這些肯定促使我們以更強的行動力，創造更大的影響力」。

台灣應材整體員工的留任率達94%，其中新人更高達98%，獲得如此高度肯定的最佳職場成績，源自於公司的人才永續思維。台灣應材不但提出全方位的人才發展架構，僅2022年投資於人才發展與教育訓練的資源就超過新台幣一億四百萬元。另外，公司執行70：20：10人才培育法則（70%完成有挑戰性的工作和任務以獲得工作經驗、20%與他人的專案互動學習、10%正規培訓和教育學習），以呼應人才全面性發展的理念。

在企業DEI（多元、公平、包容）價值的推廣方面，台灣應材持續在內部打造具多元化的團隊，並增加全球女性員工和少數群體員工的代表性，例如2022 會計年度，台灣應材女性同仁雇用率較 2021 會計年度提升了 53%。

台灣應材也是首個推廣藝文的外商高科技企業，22年來由「應材文藝季」蛻變為的「樂城生活節」，同樣展現其對在地社會長期耕耘的精神。從新竹拓展到台北、台中和台南等地，參與人士涵蓋新世代、校園至社區，與不同場館合作、連結多元夥伴創造文化價值與文化永續盛典。

台灣應材也從各面向致力實現環境永續，包括製程精進、節能減碳、營造永續舒適的工作環境，以及建立循環經濟生態。根據聯合國環境署所屬國際資源委員會 （International Resource Panel）估計，全球約一半的溫室氣體來自資源的提取與加工。應材因此提出區域化維修計畫，降低對原始材料與新產品的需求，並減少待維修品運送所產生的碳足跡。

應用材料公司台灣區總裁余定陸（右）代表台灣應用材料，獲行政院經濟部政務次長曾文生（左）頒發天下永續公民獎首獎。圖/台灣應材提供
應用材料公司台灣區總裁余定陸（右）代表台灣應用材料，獲行政院經濟部政務次長曾文生（左）頒發天下永續公民獎首獎。圖/台灣應材提供

職場 半導體

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