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中嘉寬頻攜手遠傳friDay影音、LiTV 搶連假眼球商機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

隨著串流媒體蓬勃發展，國人平均使用OTT影音平台數已多達3.35個。中嘉寬頻表示，觀察國人多數已習慣透過電視連網收看OTT影音或是YouTube影音內容，中嘉寬頻為此持續升級Home+ tv 4K智慧機上盒、優化使用體驗，除整合數位有線電視頻道、YouTube、智慧生活、隨選影音等服務外，更攜手多款熱門的OTT影音App，包含遠傳friDay影音、LiTV等預載於機上盒內，一站滿足多元收視需求，讓用戶與時下數位匯流浪潮接軌，大搶連假眼球商機。

中嘉寬頻表示，用戶透過中嘉寬頻Home+ tv 4K智慧機上盒或中嘉寬頻官網訂閱OTT影音服務，可享有用戶專屬優惠、擁有最物超所值的享受，，遠傳friDay影音月繳199元；若用戶選擇年繳，即享獨家84折超值優惠，年省近400元；包含數萬部官方正版授權影劇，全台首部單車環島實境綜藝《騎吧！哈林小隊》、與全球同步播出的科技浪漫台劇《火星上的維納斯》，以及獲得今年金鐘獎11項入圍提名的熱門台劇《你的婚姻不是你的婚姻》、入圍戲劇類節目造型設計獎的《霹靂兵烽決之碧血玄黃》等。

此外，中嘉寬頻指出，選擇LINE TV，月繳210元；若用戶選擇年繳，即享獨家68折超值優惠，一年直接現省800元；除各國熱門戲劇、BL、綜藝、動漫外，還有獲得今年金鐘獎7項入圍提名的《村裡來了個暴走女外科》及多部同樣入圍金鐘的《機智校園生活青春向前衝》、《額外旅程》、《和平歸來》、《親愛的亞當》等膾炙人口的熱門台劇任你選。第三個方案則為LiTV，用戶可享每月直接半價優惠、只要49元銅板價(原價99元)；包含本月強檔推出的香港犯罪電影《風再起時》，看兩大金馬影帝梁朝偉、郭富城同台飆戲，還有獲得今年金鐘獎7項入圍提名的熱門台劇《村裡來了個暴走女外科》及經典陸劇《安樂傳》、《軍師聯盟》等全系列免費看。

金鐘獎 中嘉

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