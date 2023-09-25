睽違兩年 工研院 ICT TechDay 資通訊日10月登場

臺灣最具指標性的 ICT 產業盛會-ITRI ICT TechDay 工研院資通訊日來了！從開放式網路（Open）、淨零排放（Green）、智慧化（Intelligent）、新創商機（Start-Up），在經濟部技術處、數位部產業發展署支持下，工研院從技術研發到應用落地，為產業力拚創新開局「OPENINGS」。

睽違兩年將於10月3日在台北國際會議中心（TICC）舉辦第六屆資通訊日（ICT TechDay），邀請國內外重磅產學界講師、標竿企業等專家，如日本 NTT、太空中心、中研院資安專題中心、聯發科技、鐳洋科技、研華科技、台灣大哥大、邁爾凌科技，分享新世代通訊佈局、太空通訊、生成式AI（GAI）、6G技術、低軌衛星、無人載具軟硬體趨勢、AI數位轉型、AI運算資源大剖析等，期望為我國產業洞悉國內外趨勢、掌握創新商機。

工研院資通訊日上午舉行國際論壇，不僅邀請日本電信電話株式會社（NTT）副總經理荒金陽助談新世代通訊佈局與策略、國家太空中心主任吳宗信剖析太空通訊產業、中研院資安專題中心執行長暨國科會 TAIDE（可信賴AI對話引擎，Trustworthy AI Dialog Engine；TAIDE）計畫主持人李育杰探討台版AI對話引擎 TAIDE 與我國生成式AI發展趨勢，及工研院資通所所長丁邦安分享致能未來，談可支援綠能化、智慧化與開放化的資通訊技術。

下午更有五場專家觀點的分享，如「B5G/6G」、「低軌衛星通訊」、「車電與無人載具」、「AI數位轉型」、「新創商機」領域，分別邀請聯發科技探討6G技術、鐳洋科技看低軌衛星產業發展、研華科技談無人載具軟硬體趨勢、台灣大哥大分享AI數位轉型趨勢、邁爾凌科技分析 NVIDIA 及 AMD 異質AI運算資源環境等最新、最熱門的產業議題。

此外，除了豐富論壇與專家分享，ICT TechDay 也規劃「B5G/6G」、「低軌衛星通訊」、「車電與無人載具」、「AI數位轉型」、「新創商機」五大展區，展示工研院或與廠商研發多達34項技術，例如低軌衛星通訊領域的低軌道衛星陣列天線波束控制技術、車電與無人載具領域的車聯網智慧座艙技術 V2X See through、B5G/6G領域的高功率微基站系統、獲選為2023工研院新創比賽冠軍的新創團隊共享儲能143大秀能源資產績效管理解決方案，以及AI數位轉型領域的 FAST AI一站式軟體系統、GAI 真人賀卡產生器技術等，歡迎踴躍報名。報名網址：https://edm.bnext.com.tw/2023itriicttechday/

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