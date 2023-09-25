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新唐鎖定 Green Tech 商機 10月中旬舉辦研討會

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

微控制器（MCU）大廠新唐（4919）鎖定綠色科技商機，預定將於10月中旬舉辦「2023年度研討會 - Green Tech未來驅動力」活動。新唐表示，綠色科技以一系列創新技術和解決方案引領全球科技發展，應對日益嚴峻的環境挑戰。新唐不斷深入探討綠色科技的未來趨勢，在微控制器和微處理器領域不斷努力，以綠色半導體技術為環境保護作出貢獻。

新唐表示，這場雙城盛會將於10月17日在高雄漢來本館舉行，10月19日在台北美福飯店舉行，此次研討會將涵蓋多個領域的綠色創新，包括新能源、高效能馬達控制與能源管理以及智慧工業物聯網等。

新唐表示，活動將包含以下內容，綠能趨勢：我們將探討綠能科技應用的最新趨勢，並介紹微處理器和微控制器如何在新能源領域實現能源的高效利用；車輛電池及儲能管理解決方案：我們將介紹車輛電池管理技術，並展示電池性能和壽命提升的相關解決方案。

另外，高效能馬達控制與變頻驅動解決方案、工業物聯網解決方案及工業控制人機介面解決方案等相關議題亦將會是新唐本次活動的焦點之一。

此外，新唐指出，現場將展示多種精彩的解決方案，包括新能源電池管理系統、高效能馬達應用、全面的HMI人機介面解決方案，以及工控物聯網技術中的終端技術、語音及觸控輔助解決方案等。

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