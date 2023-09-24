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沙鹿首購族就愛「這款房」！不到20坪擠3房掀熱議 業界給建議

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中科西南向聯外道「特五號」上個月通車，有助於中科周邊房市發展。記者趙容萱／攝影
中科西南向聯外道「特五號」上個月通車，有助於中科周邊房市發展。記者趙容萱／攝影

受惠中部科學園區人口紅利外溢效應，磁吸科技族移居沙鹿。建商觀察，買房多為首購族，受房價高漲影響、房間數要夠的情況下，以總價1300萬元以下的3房30坪房型最受青睬，由於換算室內坪不到20坪擠3房，坪效極致化考驗建築師功力，引起熱議。

台灣房屋集團趨勢中心發現，根據預售屋交易實登，沙鹿區今年上半年平均成交價31.2萬元，站上「3字頭」，較去年同期的27.1萬元，增幅為15.1%。今年上半年成交件數為525件，較去年同期464件，增幅13.1%，價量齊揚。

受惠台積電中科擴廠等人口紅利外溢效應，台中海線共有五大推案熱區，包括沙鹿、清水、梧棲、龍井和大肚區，其中沙鹿有家樂福商圈、沙鹿車站站前商圈、靜宜商圈等三大商圈支撐，近年人口快速增加，穩居「海線一哥」，吸引建商紛紛搶進，沙鹿房價也明顯成長。

嘉麗建設總經理鄭偉毓觀察，昨天開工的「嘉麗儷景」大樓住宅案位於沙鹿家樂福商圈，近中科，買家以首購族為主，其中1/3為中科科技族，比較特別的是，過去房地產市場正3房產品權狀約四、五十坪，換算室內空間約有20多坪，但隨著房價高漲，該案以3房權狀30坪房型最受青睬，換算室內空間約20坪。

建築師王瑞男分析，3房30坪房型，室內約20坪，在有限的面積下，入口、餐廳、客廳到房間的動線縮短，搭配開闊的窗景，讓坪效極致化。

凝思創意總監張茲文說，室內20坪要如何住得舒適不擁擠？大致上客、餐廳的公領域空間約8至10坪、更衣室與儲物空間1.5坪到2坪、主臥含衛浴6到7坪、次臥室4坪上下。

「嘉麗儷景」昨天開工動土。記者趙容萱／攝影
「嘉麗儷景」昨天開工動土。記者趙容萱／攝影
中科2021年營收破兆成為兆元園區。圖／中科管理局提供
中科2021年營收破兆成為兆元園區。圖／中科管理局提供
台灣房屋集團趨勢中心發現，根據今年上半年預售案實登顯示，沙鹿區平均成交價31.2萬元。圖／台灣房屋提供
台灣房屋集團趨勢中心發現，根據今年上半年預售案實登顯示，沙鹿區平均成交價31.2萬元。圖／台灣房屋提供

中科 台積電 買房 建商

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