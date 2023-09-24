詹文男X胡竹生 智慧綠能載具大未來

所謂智慧綠能載具，指的是結合了先進資訊科技以及綠色能源技術的交通運輸工具。這類載具不僅使用清潔、可再生的能源來驅動，如電或氫燃料，還配備了各式各樣的智慧系統，如自動駕駛、智慧聯網、能效優化等，目的在提高載具的效率、安全性及便利性。

對台灣而言，發展智慧綠能載具，有幾個重要的意涵：其一是環境保護：隨著全球暖化和環境問題日益嚴重，採用綠能載具可以大幅減少碳排放，幫助台灣達到碳中和的目標；其二是促進能源自主：台灣長期以來面臨能源依賴問題，智慧綠能載具可以加速國內進一步發展可再生能源，減少對外部能源的依賴；其三是產業升級。推進智慧綠能載具可以帶動台灣自駕車、資通訊等產業的發展和升級，創造更多的就業機會和經濟增長動能。

不過，在智慧綠能載具的發展上，有許多挑戰必須克服，這包括如基礎建設：智慧載具需要完善的充電及燃料補給網絡，台灣在這方面還有很大的努力空間；在技術研發上，雖然台灣在半導體及資訊技術方面有競爭力，但在車用晶片和先進駕駛輔助系統上還需更多的研發和資源投入；而在政策配套上，也需要政府制定更多鼓勵和支援綠能載具發展的政策，以促使產業能夠快速發展。

基本上，智慧綠能載具不僅是一種交通方式的轉型，更代表著一種對未來的遠見和決心。對於台灣而言，發展智慧綠能載具不僅可以回應全球環境變遷的挑戰，更是開創經濟新契機的重要手段，只要能集結產官學研及社會各方之力，齊力突破瓶頸，定能在這條綠色大道上走得更好更遠。

為了讓大家瞭解台灣在智慧綠能載具的發展現況，數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男博士特別邀請工業技術研究院副院長胡竹生博士來分享他的觀點。胡竹生畢業於台灣大學機械工程系、加州大學柏克萊分校機械工程碩士、博士，經歷包括國立陽明交通大學電機工程學系教授、工研院機械所所長、工研院資深副總暨協理及工研院智慧綠能載具推動策略辦公室主任。

訪問完整內容將於9月27日（周三）晚上8時在臉書「數位轉型學院」首播。臉書連結請造訪：https://fb.me/e/4BY3JfCCq 數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男（左）邀請工業技術研究院副院長胡竹生（右）分享觀點。數位轉型學院／提供

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