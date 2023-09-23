台達攜手海科館 為瀕危珊瑚打造亞洲首座零碳珊瑚保種中心

台達電子 (2308) 文教基金會與國立海洋科技博物館23日共同宣布啟用「潮境珊瑚保種中心」，以國際認列的瀕危珊瑚為目標，預計三年復育超過1萬株珊瑚。

特別的是，發揮台達工業與樓宇自動化專長，整合智慧養殖、環境管理，為珊瑚量身打造適宜生長且節能的溫室，長成後再挑選耐熱珊瑚移植潮境保育區。此外，台達將另捐贈再生電力供應珊瑚復育，將以100%使用再生電力營運，致力打造亞洲首座零碳珊瑚保種中心。

台達集團創辦人暨台達基金會董事長鄭崇華表示，全球氣候變遷加劇，聯合國研究指出，當地球均溫上升超過1.5度，全球將有70%-90%的珊瑚礁面臨滅絕危機，四分之一的海洋物種恐將失去棲地。

台達基金會已於2021年起與海科館合作，正式投入珊瑚復育計畫，隨著潮境珊瑚保種中心成立，將持續深化與海科館及研究單位合作，並以台達自動化技術與設備量身打造，協助耐熱珊瑚研究，同時確保基因多樣性，讓台灣珊瑚在面對更加頻繁的海洋熱浪時，展現較佳的耐熱韌性。

海科館館長陳素芬表示「潮境珊瑚保種中心」不僅是台灣首座結合海洋保護區的珊瑚保種基地，同時也是環境教育重要的場域，民眾可預約參觀，由海科館館員和台達志工擔任講師，認識珊瑚在海洋生態的重要性，並可以親身體驗種植珊瑚苗，一起守護海洋生物多樣性。

台達品牌長暨台達基金會副董事長郭珊珊表示，基隆是位於山海交界的美麗城市，也是專家眼中，當台灣周遭海域暖化後，珊瑚北移的挪亞方舟。台達基金會很榮幸可以跟海科館的珊瑚專家合作，除協助建置保種中心、投入台達自動化養殖設備外，也與專家共同合作研究計畫，並與保育團體共同推廣擴大海洋教育。希望台達的投入，喚起台灣更多人重視珊瑚棲地的復育，共同成為「種珊瑚的人」。

潮境珊瑚保種中心位於基隆潮境海灣資源保育區旁，由台達基金會出資上千萬整建，投入包括高效珊瑚養殖系統、智能樓宇控制系統等，百坪基地可養殖約六千株珊瑚苗，結合水下珊瑚苗圃將可達1萬株。

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