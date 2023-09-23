iPhone 15 Pro系列遭封「火龍果」 拆解點名問題在散熱
iPhone 15 Pr o與 iPhone 15 Pro Max 正在全球熱銷，但近期該系列新機遭封「火龍果」，原先外界以為是 A17 Pro 晶片問題，但今（23）日不少測試機構與科技達人拆解後點名，問題在散熱加上鈦合金設計雖使手機重量減輕但卻進一步犧牲散熱。
iPhone 15 Pro 與iPhone 15 Pro Max 新機推出後成為市場各測試機構與拆解達人討論話題，先前 A17 Pro 晶片爆功耗論戰，掀台積電3奈米家族話題，法人分析，從數據來看A17 Pro 晶片採台積3奈米製程確實提升了效能，但續航力不如 iPhone 14 Pro Max ，整體評價約和採台積4奈米的高通驍龍8 Gen 2相當而引發議論。
不過，除了續航力，備受關注的另一個議題則是散熱，由於蘋果在發表會上主打遊戲效能增強，讓近期市場討論關於該系列新機在實際遊玩多款遊戲的熱度，大陸果粉實際測試玩原神30分鐘後最高溫度達到48度以上和先前傳出會過熱的高通888溫度相近，導致已有市場評價 iPhone 15 Pro 與 iPhone 15 Pro Max 為「火龍果」。
就上述情況科技達人微機分WekiHome拆解則分析，拆解 iPhone15Pro/ProMMax 可知道為什麼叫做「火龍果」了，除了內部結構熱一直沒做好，鈦合金機身的導熱係數偏低，雖然重量減輕但是卻犧牲了散熱能力無疑雪上加霜。
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