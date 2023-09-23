iPhone 15催出換機潮 加速4G升5G

蘋果iiPhone 15昨熱鬧開賣，鈦金屬機殼、潛望式鏡頭等新穎設計，催出了一批iPhone 11、iPhone 12用戶換機潮，電信三雄普遍認為今年iPhone 15買氣旺，遠傳總經理井琪更說，「今年iPhone銷售，是5Ｇ開台以來賣最好的一年。」

井琪表示，iPhone 15是5Ｇ開台以來，銷售最好的一款手機，二○二○年台灣5Ｇ開台適逢疫情，隨著5Ｇ基地台布建完整、5Ｇ體驗愈來愈好，用戶逐步從4Ｇ往5Ｇ升級，今年除了有iPhone 12換機潮之外，也有iPhone 11用戶從4Ｇ升5Ｇ，樂觀看待今年iPhone 15買氣。

iPhone 15熱銷有望帶動電信業ＡＰＲＵ（每用戶貢獻度）、5Ｇ滲透率持續上升。

中華電信董事長郭水義指出，5Ｇ資費目前仍以一三九九方案占比為大宗，但他樂觀看待ＡＲＰＵ會因著消費者4Ｇ升級至5Ｇ，而帶動ＡＲＰＵ持續上升，資費結構健康，也能帶動整體產業優質發展。

台灣大總經理林之晨也看好iPhone 15將帶動果粉換機，第四季將進一步推升營運動能。

藉由iPhone 15推波助瀾，各家電信商也看好5Ｇ用戶數持續成長，中華電信個家分公司總經理胡學海指出，中華電信5Ｇ用戶數目前約兩百九十多萬，目標今年底5Ｇ用戶數來到三百二十至三百三十萬戶，5Ｇ滲透率將提高至百分之三十四。

台灣大個人用戶事業群商務長林東閔預估，iPhone 15上市將帶動本月5Ｇ用戶數月增兩成。

井琪表示，目前遠傳5Ｇ用戶數是兩百一十三萬、5Ｇ滲透率百分之三十八，有了新iPhone加持，年底前，遠傳5Ｇ滲透率有望突破百分之四十。

iPhone 15從預購階段就非常熱烈，以整體機型來看，配備潛望式鏡頭的iPhone 15 Pro Max預購量最多，其次是iPhone 15 Pro，電信商普遍表示，Pro系列機款買氣好、預購占比高達八成，以規格來看，二五六ＧＢ容量最多人選擇，顏色則以原色鈦金屬最受消費者喜愛。

商品推薦

udn討論區