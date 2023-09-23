快訊

明揚大火4消防員「爆炸被震飛」3殉職1失蹤 6員工失聯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iPhone 15催出換機潮 加速4G升5G

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

蘋果iiPhone 15昨熱鬧開賣，鈦金屬機殼、潛望式鏡頭等新穎設計，催出了一批iPhone 11、iPhone 12用戶換機潮，電信三雄普遍認為今年iPhone 15買氣旺，遠傳總經理井琪更說，「今年iPhone銷售，是5Ｇ開台以來賣最好的一年。」

井琪表示，iPhone 15是5Ｇ開台以來，銷售最好的一款手機，二○二○年台灣5Ｇ開台適逢疫情，隨著5Ｇ基地台布建完整、5Ｇ體驗愈來愈好，用戶逐步從4Ｇ往5Ｇ升級，今年除了有iPhone 12換機潮之外，也有iPhone 11用戶從4Ｇ升5Ｇ，樂觀看待今年iPhone 15買氣。

iPhone 15熱銷有望帶動電信業ＡＰＲＵ（每用戶貢獻度）、5Ｇ滲透率持續上升。

中華電信董事長郭水義指出，5Ｇ資費目前仍以一三九九方案占比為大宗，但他樂觀看待ＡＲＰＵ會因著消費者4Ｇ升級至5Ｇ，而帶動ＡＲＰＵ持續上升，資費結構健康，也能帶動整體產業優質發展。

台灣大總經理林之晨也看好iPhone 15將帶動果粉換機，第四季將進一步推升營運動能。

藉由iPhone 15推波助瀾，各家電信商也看好5Ｇ用戶數持續成長，中華電信個家分公司總經理胡學海指出，中華電信5Ｇ用戶數目前約兩百九十多萬，目標今年底5Ｇ用戶數來到三百二十至三百三十萬戶，5Ｇ滲透率將提高至百分之三十四。

台灣大個人用戶事業群商務長林東閔預估，iPhone 15上市將帶動本月5Ｇ用戶數月增兩成。

井琪表示，目前遠傳5Ｇ用戶數是兩百一十三萬、5Ｇ滲透率百分之三十八，有了新iPhone加持，年底前，遠傳5Ｇ滲透率有望突破百分之四十。

iPhone 15從預購階段就非常熱烈，以整體機型來看，配備潛望式鏡頭的iPhone 15 Pro Max預購量最多，其次是iPhone 15 Pro，電信商普遍表示，Pro系列機款買氣好、預購占比高達八成，以規格來看，二五六ＧＢ容量最多人選擇，顏色則以原色鈦金屬最受消費者喜愛。

疫情 基地台

延伸閱讀

iPhone 15系列買氣旺！PChome 24h購物「Apple旗艦館」1小時首批現貨售罄

燦坤 iPhone 15 首日限量發售 全台門市排隊人潮破千人、這款最搶手

亞太電信開賣iPhone 15系列 5度「頭香哥」排8天7夜搶買iPhone 15 Pro Max原色鈦金屬

遠傳電信開賣iPhone 15系列　超狂頭香果粉「紮營」排隊103小時入手最頂規機種

相關新聞

iPhone 15催出換機潮 加速4G升5G

蘋果iiPhone 15昨熱鬧開賣，鈦金屬機殼、潛望式鏡頭等新穎設計，催出了一批iPhone 11、iPhone 12用...

分析師：台積電不會3度下修財測 明年半導體回溫

半導體產業吹逆風，晶圓代工廠台積電今年已兩度下修財測目標。外資分析師出身的騰旭公司投資長程正樺今天說，PC庫存修正已告一...

換機潮湧現 台灣大：iPhone 15銷量有望增一成

iPhone 15今（22）日開賣，台灣大個人用戶事業群商務長林東閔指出，今年iPhone 15整體預購數量倍增，這意味...

中華電iPhone 15熱銷 Pro、Pro Max占比逾八成

中華電信（2412）今 (22) 日上午8點起，於全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣iPhone 15...

iPhone 15買氣好佳 遠傳井琪：5G開台以來賣最好的一年

iPhone 15今（22）日正式開賣，遠傳電信表示，截至今日下午，iPhone 15銷量較去年同期大幅成長3成；遠傳總...

高通傳裁員！竹科管理局：尚未接到申報 若合意離職或優退也無須申報

手機市場景氣低迷，手機晶片廠高通（Qualcomm）被傳出展開裁員行動，對此，新竹科學園區管理局今（22）日表示，目前還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦