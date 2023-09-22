中華電iPhone 15熱銷 Pro、Pro Max占比逾八成

中華電信（2412）今 (22) 日上午8點起，於全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max，中華電信銷售統計，iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max銷售佔比逾8成，為果粉在新機開賣首波選購的頂規旗艦主力機型。

中華電信表示，iPhone 15新機首賣日的最新銷售統計，以申辦「精采5G」月繳1,399元資費佔最大宗，前3名最搶手機型分別為「iPhone 15 Pro 原色鈦金屬256GB」、「iPhone 15 Pro 藍色鈦金屬256GB」、「iPhone 15 Pro Max 藍色鈦金屬256GB」，顯示蘋果今年推出的iPhone 15 Pro系列新色「原色鈦金屬與藍色鈦金屬」如預期為忠實果粉首選；iPhone 15 系列「粉色」亦獲果粉青睞。此外，果粉對於高容量的機型需求亦逐漸提升。

中華電信同步宣布「iPhone 15全系列新機百萬Hami Point 送果粉」抽獎活動開跑，總計2階段。凡於2023年11月30日前申辦「精采5G購機方案」月繳1,399元(含)以上，有機會抽16,788點Hami Point(20名)、13,990點Hami Point(30名)與6,995點Hami Point(50名)等共100個獎項、總價值達110萬元！

中華電信表示，Hami Point 1點即1元，除可折抵電信費，亦可於「Hami Go」iPhone好禮專區自由兌換Apple Watch、AirPods Pro、原廠行動電源等商品，中華電信寵果粉最給力。

中華電信強調，為國內首家銷售iPhone及AppleCare Services行動裝置保險的電信業者，今再次領先開賣「iPhone for Life」新機方案，讓客戶年年體驗最新款iPhone，輕鬆舊機回收換新機，一起為精采再升級，為永續換新機。

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