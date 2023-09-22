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iPhone 15讓這台蘋果舊換新「Trade in」今年最保值！還有2款舊機不降反升

中華電iPhone 15熱銷 Pro、Pro Max占比逾八成

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信台北東區服務中心上午8點率先開賣iPhone 15，中華電信董事長郭水義（右）從88位排隊購票們的果粉中，加碼抽出iPhone 15 Pro Max 512G。記者黃義書／攝影
中華電信台北東區服務中心上午8點率先開賣iPhone 15，中華電信董事長郭水義（右）從88位排隊購票們的果粉中，加碼抽出iPhone 15 Pro Max 512G。記者黃義書／攝影

中華電信（2412）今 (22) 日上午8點起，於全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max，中華電信銷售統計，iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max銷售佔比逾8成，為果粉在新機開賣首波選購的頂規旗艦主力機型。

中華電信表示，iPhone 15新機首賣日的最新銷售統計，以申辦「精采5G」月繳1,399元資費佔最大宗，前3名最搶手機型分別為「iPhone 15 Pro 原色鈦金屬256GB」、「iPhone 15 Pro 藍色鈦金屬256GB」、「iPhone 15 Pro Max 藍色鈦金屬256GB」，顯示蘋果今年推出的iPhone 15 Pro系列新色「原色鈦金屬與藍色鈦金屬」如預期為忠實果粉首選；iPhone 15 系列「粉色」亦獲果粉青睞。此外，果粉對於高容量的機型需求亦逐漸提升。

中華電信同步宣布「iPhone 15全系列新機百萬Hami Point 送果粉」抽獎活動開跑，總計2階段。凡於2023年11月30日前申辦「精采5G購機方案」月繳1,399元(含)以上，有機會抽16,788點Hami Point(20名)、13,990點Hami Point(30名)與6,995點Hami Point(50名)等共100個獎項、總價值達110萬元！

中華電信表示，Hami Point 1點即1元，除可折抵電信費，亦可於「Hami Go」iPhone好禮專區自由兌換Apple Watch、AirPods Pro、原廠行動電源等商品，中華電信寵果粉最給力。

中華電信強調，為國內首家銷售iPhone及AppleCare Services行動裝置保險的電信業者，今再次領先開賣「iPhone for Life」新機方案，讓客戶年年體驗最新款iPhone，輕鬆舊機回收換新機，一起為精采再升級，為永續換新機。

iPhone 中華電信 iPhone 15

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