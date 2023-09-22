iPhone 15買氣好佳 遠傳井琪：5G開台以來賣最好的一年
iPhone 15今（22）日正式開賣，遠傳電信表示，截至今日下午，iPhone 15銷量較去年同期大幅成長3成；遠傳總經理井琪指出，今年iPhone銷售是5G開台以來賣最好的一年，隨著5G成熟，加上iPhone 11、iPhone 12換機潮出籠，遠傳樂觀看待今年買氣會特別好。
遠傳指出，今年iPhone預購量就較去年增加80%，今天開賣的買氣也非常好。觀察各機型占比，以iPhone 15 Pro Max最多，其次是iPhone 15 Pro，兩機型加在一起占比超過8成，256GB容量最多人選擇，顏色則以原色鈦金屬最受消費者喜愛，占比30%，而申辦資費則以1399、1599為大宗、占比5成。
市場盛傳，Pro Max機款的到貨量不足，恐難滿足需求缺口；對於今年的到貨量，井琪表示很滿意，目前供貨狀況良好，她也說，iPhone 15是5G開台以來，銷售最好的一款手機，2020年台灣5G開台適逢疫情，隨著5G基地台布建完整、5G體驗愈來愈好，帶動用戶逐步從4G往5G升級，今年除了有iPhone 12換機潮之外，也有iPhone 11用戶從4G升5G，因此，遠傳樂觀看待今年iPhone 15買氣。
而在資費申辦方面，遠傳表示，除了申辦1399、1599資費，今年申辦高資費的比重也比過往更多；目前遠傳5G用戶數是213萬、5G滲透率38％，有了新iPhone的加持，年底之前，遠傳5G滲透率有望突破40%。
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