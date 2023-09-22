日月光第八屆自動化產學合作 讓智慧技術力成為企業永續關鍵影響力

全球產業「綠色轉型」的浪潮襲來，日月光（3711）高雄廠積極推動智慧製造轉型，布局智慧科技藍圖，以及最佳化工業4.0技術，持續透過AI人工智慧技術，提升製程良率與生產排程正確性，增加產能67%與縮短訂單交期39%，於2022年成為全球第一家獲燈塔工廠認證肯定的封裝、測試廠。

日月光高雄廠資訊處資深處長陳俊銘表示，數位轉型勢在必行，高雄廠投入智慧製造，細數發展歷程，2011年自動化委員會的成立，為快速的發展建立堅實的基礎，而Industry AI（IAI）發展布局，建構屬於日月光的No Code IAI 2.0平台，更是推動全民化AI，應用於「智慧資安」、「品質檢驗」、「智慧診斷」、「智慧設計」、「參數最佳化」、「智慧營運」等六大領域。

另外，自動化的路歷經十年淬鍊，已在2022年完成36座智慧工廠，培育超過700位自動化工程師，累計已達45件產學技研專案。

日月光指出，2023年邁入第八屆自動化技術研究合作，於今（22）日舉辦成果發表會，與國立成功大學與國立中山大學共同合作，進行五件專案。

日月光強調，集團積極布局永續經營行動，根據高雄廠淨零規劃行動藍圖，將利用數位工具預估新產品在各站點可能衍生的碳排放量，並建置數據資料庫與預估系統。

此外，數位科技是推動ESG的重要工具，科技持續且高速的發展，數位資安問題已成為全球面臨的新形態危機，具韌性的管理模式更是重中之重，透過資料探勘技術，分析帳號的使用行為，偵測潛在可疑活動，及早防範因應，強化資安防護措施。

日月光高雄廠副總經理李政傑則說，面對綠色產業的艱鉅挑戰，日月光積極尋求跨界、跨域機會，而大專院校的技術能量重要而穩定，是引領公司以全方面的整合資源，在多變的環境中穩步前行的力量。

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